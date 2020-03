San Lorenzo recibe a Lanús en el Gasómetro

08/03/2020 - 02:04 Deportivo

San Lorenzo, a la espera de un nuevo director técnico tras la salida de Diego Monarriz, recibirá hoy a Lanús por la 23ra. y última fecha de la Superliga, con el objetivo de lograr un triunfo que lo posicione en zona de clasificación para copas internacionales.

El equipo dirigido interinamente por la Secretaría Técnica de fútbol, que componen Hugo Tocalli, Leandro Romagnoli y Alberto ‘Beto’ Acosta, se presentará ante el ‘Granate’ desde las 17.35 con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión en directo de Fox Sports Premium.

Además del Santo y del Granate, los otros partidos que le darán hoy continuidad a la última fecha de la Superliga serán Newell’s Old Boys vs. Godoy Cruz, a las 21.45 con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de Fox Sports Premium, y Talleres de córdoba vs. Colón de Santa Fe, a la misma hora y con Darío Herrera como juez. Este cotejo será transmitido por TNT Sports.

En relación a San Lorenzo y Lanús, el “Ciclón” (33 puntos) ocupa el undécimo lugar, que es la frontera con la zona de acceso a la Sudamericana 2021, reservada para los equipos ubicados entre el quinto y décimo escalón.

Lanús (36), por su lado, está parado en el quinto puesto y aspira a trepar al menos un peldaño para ingresar a la Copa Libertadores, que jugarán el campeón y los tres siguientes clasificados al término de los once partidos de la fase regular de la Copa de la Superliga que comenzará el siguiente fin de semana.

San Lorenzo llega de vencer a Aldosivi de Mar del Plata en el estreno del trinomio técnico, que la próxima semana, junto al presidente del club, Marcelo Tinelli, podría resolver el desembarco de Mariano Soso -ex Gimnasia y Defensa y Justicia- como nuevo entrenador.

El triunfo en ‘La Feliz’ tuvo un costo elevado en término de lesiones, pues el paraguayo Ángel Romero, Ignacio Piatti y Adolfo Gaich terminaron con esguinces de tobillo de distinta gravedad.

Sin embargo, sólo el prometedor goleador juvenil no estará disponible en el equipo ya que tanto Romero como ‘Nacho’ Piatti mostraron buena evolución en los últimos entrenamientos.l