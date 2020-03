Gallardo: “No quiero caerles a los árbitros, pero nos duele que se hayan equivocado en una instancia decisiva”

08/03/2020 - 02:18 Mundo River

El DT de River, Marcelo Gallardo, habló tras el empate en Tucumán que privó a su equipo de quedarse con la Superliga y, pese a que no quiso cargar contra la terna arbitral, lamentó los errores que según su visión, perjudicaron al “Millo”.

“No quiero entrar en detalles ni polémicas. Loustau es uno de los mejores. No le voy a caer con todo esto. Pasaron cosas. El primer gol que nos anulan fue valido y eso puede haber cambiado el desarrollo. Son cosas puntuales y los árbitros a veces se equivocan y otras aciertan. Duele que se hayan equivocado en una instancia decisiva”.

‘Nos hicieron el gol de la única manera que nos podía dañar este equipo de atlético Tucumán. Es su característica. Eso lo sabíamos. Era la única forma que tenían de hacernos daños y así fue. Nosotros estuvimos lejos de quedar golpeados. Nos faltó un plus y algo más de agresividad. Y nos quedamos con esa sensación triste. Tuvimos chances claras, pero no tuvimos un fútbol con continuidad”, agregó el “Muñeco”.

Por último, Gallardo dijo: “Este año ganamos 7 partidos y empatamos dos, y no nos alcanzó. Boca también sumó y creo que ante rivales más accesibles que nosotros. Y lo aprovecharon. Esto de ganar siempre no se da todo el tiempo. Boca ganó su partido y nosotros no. Felicitaciones a ellos por este campeonato”.l