Alertan que la segunda vez que se tiene dengue puede ser más grave

09/03/2020 - 00:03 Santiago

En el marco de las acciones preventivas que se llevan adelante para evitar una propagación incontrolable del dengue en todo el país, desde la cartera sanitaria advirtieron a la población que la segunda vez que se contrae la enfermedad, hay más riesgos de sufrir la forma grave que es la hemorrágica.

Si bien la primera vez que se tiene dengue se puede sufrir una forma grave, ese riesgo se incrementa la segunda vez. Eso ocurre ante una posterior infección generada por un serotipo diferente.

Esto se vincula a que el dengue es una enfermedad causada por un virus que tiene cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Cuando una persona contrae uno de ellos, queda inmunizada de por vida contra ese serotipo, pero expuesta a infectarse con los otros tres.

Otro problema de esta enfermedad transmitida por el Aedes aegypti es que la mayoría de los expertos coincide en que “cuando una persona contrae dengue por segunda vez, es decir con un serotipo diferente a la primera infección, hay mayor riesgo de que haga una forma severa”.

Por este motivo, reiteraron la necesidad de realizar todas las acciones preventivas en los hogares, eliminando todos los elementos donde se pueda acumular agua y mantener limpios y renovar el agua de bebederos de las mascotas, y libres de escombros los patios.

Mientras tanto, durante esta semana continuará el programa de fumigación que cumplen en los barrios los organismos oficiales.

Confirman que no se reportaron casos en el interior de la provincia

Respecto de la situación con los casos de dengue en nuestra provincia, el subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti, le confirmó a EL LIBERAL que “está localizado en la zona sudoeste de La Banda”, y que “el resto de la provincia está sin novedades por ahora”.

“Aparentemente está localizado en la zona sudoeste de La Banda, en los barrios Mishqui Mayu e Industria. No hubo más casos positivos, aunque todavía no tengo el informe, que me lo pasarán recién este lunes (por hoy), pero las últimas 71 muestras dieron un bajo índice de infectación por lo que esperamos que se pueda controlar este foco”, indicó el funcionario provincial.

Al mismo tiempo confirmó que “el resto de la provincia está sin novedades, por ahora”, y que permanentemente se realizan controles.

El pasado viernes, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia dieron un panorama de la situación respecto de esta enfermedad, y fueron confirmados 71 casos en la provincia, y el doctor Monti acentuó que “bajo ningún concepto se ocultan datos ni desfiguramos los datos”.

Es importante informar sobre viajes realizados para facilitar el diagnóstico

Diagnosticar el dengue puede ser difícil debido a que los signos y síntomas pueden confundirse fácilmente con aquellos de otras enfermedades, como malaria, leptospirosis y fiebre tifoidea.

El médico probablemente preguntará acerca de los antecedentes clínicos y de viajes. Hay que asegurarse de describir los viajes internacionales en detalle, incluso los países que se visitó y las fechas, así como también cualquier contacto con mosquitos que se pudo haber tenido.

Determinados análisis de laboratorio detectan evidencia de los virus del dengue, pero los resultados de los análisis generalmente llegan demasiado tarde para ayudar a orientar las decisiones de tratamiento.

No existe un tratamiento específico para el dengue. El médico puede recomendar que se beba mucho líquido para evitar la deshidratación por vómitos y fiebre alta.

Durante la recuperación del dengue, se debe prestar atención a los signos y síntomas de deshidratación, y llamar al médico de inmediato si se tiene alguno de estos síntomas:

Menor cantidad de orina; pocas lágrimas o ausencia total de ellas; sequedad de boca o labios; letargo o confusión; extremidades frías o húmedasl