En Santiago se activó por primera vez el protocolo por el coronavirus

09/03/2020 - 00:18 Santiago

El Ministerio de Salud de la Provincia a través de su área de Epidemiología y con apoyo del Hospital Zonal de Fernández, activó el protocolo de prevención contra el coronavirus en esa ciudad del departamento Robles, a raíz del arribo de un matrimonio joven que llegó el sábado a la noche desde la provincia de Biella, en la región de Piamonte, Italia.

Esta región está cerca de Lombardía que se encuentra en cuarentena por la circulación del Covid-19 o coronavirus.

La directora del Hospital Zonal de Fernández, Dra. Sofía López, confirmó a EL LIBERAL la activación del protocolo y remarcó que la pareja se encuentra en buen estado de salud.

Precisó que el matrimonio llegó anoche y que ya habían informado a las autoridades locales su decisión de aislarse por prevención. Así lo rescató la Dra. López, quien hizo hincapié en la responsabilidad de estos jóvenes de informar que llegaban de Italia y de la decisión de aislarse. Esta pareja, ambos de 28 años de edad, vivía en Italia ya que el marido jugó profesionalmente al rugby y entrenaba a un equipo de la provincia de Biella.

La joven pareja que espera su primer bebé, había tomado la decisión de retornar a Santiago del Estero y radicarse en Fernández, ya que el rugbier había finalizado su contrato con el equipo italiano.

Acerca del control epidemiológico, autoridades sanitarias indicaron que ambos permanecerán en cuarentena (aislados) por 15 días, tras lo cual y de no mostrar signos compatibles con la enfermedad, podrán continuar con su vida normal. Durante ese tiempo, serán monitoreados telefónicamente por el Ministerio de Salud y tendrán contacto con el exterior a través de un familiar designado, que se encargará de llevarles la comida.

La Dra. Sofía López explicó que este familiar deberá ir con una bata descartable, barbijo y guantes los que deberá descartar una vez que haya abandonado la casa, como medida de precaución. La médica recalcó que este protocolo es sólo por precaución porque el matrimonio se encuentra en buen estado de salud. l

La profesional buscó llevar tranquilidad al destacar que se actuó con la rapidez y responsabilidad que merece el caso: “Creo que hay preocuparse y ocuparse y así hemos tomado la decisión desde el área del Salud Ministerial y a nivel local, y agradezco la predisposición de la Intendencia de la ciudad”.

Abuelo de la joven: “Ellos están de buen humor y extrañaban el pan de fernández”

“Mi nieta y su marido están en buenas condiciones de salud. Como ella está embarazada, decidieron venir a tener familia en Santiago del Estero”. Así lo comentó a EL LIBERAL el abuelo de la joven, quien tras llegar con su esposo -desde el norte de Italia- generó en la ciudad de Fernández la activación del protocolo de prevención contra el coronavirus.

“Ellos mismos tomaron la decisión de aislarse por prevención, pero están bien”, remarcó el vecino de la “Capital del Agro”.

“En su momento, su marido fue contratado por Italia para que enseñara rugby en esa nación. Estaban radicados en Italia”, sostuvo el abuelo.

“Mi nieta como va a tener un nene, quería que naciera en la Argentina, por eso se vinieron para aquí”, detalló el familiar de la joven.

“No tienen ningún signo de nada. Solo lo hicieron por precaución. Así que ahora, durante unos 15 días van a estar aislados, con uso de barbijos”, comentó el abuelo.

“Ellos están de buen humor. Lo primero que nos pidieron era que le compremos pan de Fernández, porque extrañaban el pan de aquí. También le llevamos yerba y mate, que en Italia casi no se consigue”, sostuvo.

Subsecretario de Salud: “Están observados por el sistema de salud”

El subsecretario de Salud de la provincia, Dr. César Monti, consultado por EL LIBERAL sobre la situación del matrimonio, dijo que, “como responsablemente se hace, están en su casa, cuidados, observados por el sistema de salud, no tienen la enfermedad. Vienen de una zona de riesgo y, lógicamente, toda persona que venga de una zona de riesgo estará bajo el mismo protocolo, y si desarrollan algún síntoma, que todavía no lo tienen, se los internará sino pasará la cuarentena como se hace en todo el mundo”.

“La recomendación a la comunidad está dada ya como todas las que da la Nación, que toda persona que llegue desde afuera se comunique con el sistema de salud, están en cartilla todos los teléfonos del sistema para que se puedan comunicar y den cuenta de dónde vienen, lo que pasa es que la gente no lo quiere hacer, hay una irresponsabilidad social”, amplió.

Confirmó que la pareja permanecerá en vigilancia “14 días, que el período de incubación de la enfermedad, tiempo en que esta gente va a pasar en su domicilio, aislado, en contacto con el sistema de salud que lo va a estar controlando”. l

“No tenemos ningún síntoma”, expresó el deportista que con su esposa están aislados por precaución

El rugbier que está en cuarentena con su esposa en la ciudad de Fernández, siguiendo el protocolo del coronavirus, por precaución, remarcó que tanto él como su pareja no presentan “ningún síntoma”. Además, recalcó que vivían en la región de Piamonte, de la que salieron hace una semana que no estaba en la denominada “zona roja” de Italia, donde circula el virus Covid-19 como Lombardía.

Sobre su aislamiento, contó a EL LIBERAL que fue una decisión del matrimonio. “Nadie nos ha puesto en cuarentena o en aislamiento. Hemos llegado y como hemos visto que tanto en Ezeiza como en Tucumán, como en Madrid y varios lugares donde hemos estado para hacer escala para llegar a la Argentina no nos han hecho ningún tipo de control, decidimos mantenernos aislados y avisar a las autoridades”.

El deportista que prefirió mantener la reserva de su identidad y la de su familia, advirtió que por más que estén diciendo que en Ezeiza están haciendo un control “es mentira, no hay ninguno. Preguntan en el avión a la gente que si tienen síntomas avisen y es la única medida que toman, no h ay ningún tipo de control a la gente que ingresa” al país.

Señaló que “en Madrid no nos hicieron control, pero el aeropuerto estaba prácticamente vacío, porque en Europa hay muchos vuelos que se han cancelado. A nosotros particularmente nos habían cancelado el vuelo y nos pusieron en otro. Ya teníamos el pasaje comprado desde antes de enero para venirnos ahora en marzo; justo saltó todo esto y nos cambiaron el pasaje”.

Aclaró además que “no venimos de una zona roja de Italia, sino de Piamonte, que es una región que hoy (ayer) 8 de marzo está en alerta, antes no. Y entre ayer y hoy (sábado y domingo) han sido las medidas que ha tomado el gobierno italiano de cerrar las regiones, o sea que nadie puede salir ni entrar. Antes no había ningún tipo de problema, no venimos de una zona afectada”.

Sobre el trayecto que realizaron, contó: “Salimos de Piamonte la semana pasada, y de Italia lo hicimos desde el aeropuerto de Milán que está en Lombardía (zona afectada), pero nosotros no hemos tenido contacto con ningún grupo de gente porque al estar mi esposa embarazada, hemos pedido la asistencia en los aeropuertos y tuvimos la ventaja que te buscan una silla de ruedas y te hacen pasar por canales del aeropuerto, donde solo pasa el personal aeroportuario”.

“Nosotros no hicimos fila, ni estuvimos en salas con grupos de gente. El único contacto que hemos tenido con otra gente, fue dentro del avión. Es por eso que hemos decidido tomar las medidas de precaución, solo por eso, no por miedo o porque creemos que tenemos algún tipo de riesgo”, agregó.

Narró que “durante todo el viaje tuvimos el barbijo puesto, hemos tenido lavandina, alcohol en gel, todo tipo de desinfectantes. Nos hemos aseado en todos los aeropuertos, nos hemos cambiado la ropa. Tomamos todas las medidas que nos han aconsejado para llegar hasta aquí. No hemos venido aquí escapándonos, ya teníamos el pasaje desde antes de enero, ya habíamos decidido volvernos”.

“Teníamos previsto venir después del nacimiento de nuestro hijo, pero como he terminado mi contrato profesional con el Biella Rugby, he decidido no renovarlo y volver a mi casa en Argentina, fue el motivo principal. Yo allá entrenaba y jugaba, y mi esposa estaba conmigo”, explicó sobre las razones de su regreso a la Argentina.

Y recalcó: “Estamos perfectamente, no presentamos ningún síntoma. Simplemente por lo que hemos visto que no nos han hecho ningún control al ingresar al país, hemos dicho vamos a mantenernos aislados más que nada porque tenemos parientes ancianos y bebés, y mi esposa está embarazada. Decidimos quedarnos en casa unos días y punto, sin salir, sin tener contacto con nadie. Después nos activaron el protocolo y tenemos que quedarnos dos semanas, hemos aceptado porque sabemos perfectamente que son las medidas que tenemos que tomar”.

Por último, agradeció la preocupación de “los ministerios de Salud nacional y provincial y del Hospital Zonal de Fernández. Están completamente a disposición, nos llaman una vez al día para ver si estamos con síntomas o no, nos dan recomendaciones. Nos piden que nos tomemos la temperatura a determinada hora. La intendencia también se ocupó de nosotros”, concluyó. l