FÚNEBRES | 9 de marzo de 2020

09/03/2020 - 00:22 Funebres

Sepelios Participaciones

CEJAS, SERVELIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus hijos Fernando, Susana, Neli, hijos pol. nietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Casa duelo sala Nº 2, P.L.Gallo 330.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNS. SRL.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Su sobrina Sara Mansilla, sus hijos Viviana, Julio, Verónica, Florencia y nietos, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Su cuñada Dora Hazan, su sobrina Mirtha Hazan y sobrina nieta Belén Hazan, participan con muchísimo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Daniel Suárez, Cristina Balestrini y familia, despiden a la Sra. Tita y acompañan a sus hijos y nietos con dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Mario Malachevsky y Sra. Marta Patricia Montenegro y familia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Tita lamento profundamente participar su fallecimiento y pido a Dios por su descanso en paz. Mafu.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. La C.D. y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su socia, Sra. Susana González, rogamos oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Elisa y Marta Gallardo Capuano y sus respectivas familias participan del fallecimiento de la querida Tita. Acompañan a sus hijos en este triste momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Las compañeras y amigas de la promoción 1973 de la escuela Normal M. Belgrano participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Susana, en este momento de dolor por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Florencia, Rita y Lourdes Castaño, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. El grupo de gimnasia M. 5 de su hijo Lito: Virgilio Pettinicchi, José Stancampiano, Carlos Olivera, Daniel Larsen, Luis Marhe, Gustavo Basbús, Eduardo Luna, Héctor Salvatierra, Ricardo Salvatierra., Miguel Siuffi, José Siuffi, Victorio Pianezzola, Sebastián, Gálvez , José Giorgi, Rubén Jorge, Osvaldo Laprida, Segio Zalazar, Conrado Alcorta, Felipe Cheein, Ricardo Dalale, Riky Marhe y Daniel Bardán participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Proverbios 31:29. La Biblia. "Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas"; Clase Nº 10 Escuela Bíblica Iglesia Cristo Salva. A nuestra querida maestra quien enseñó con su vida el verdadero servicio y amor de Dios.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Filipenses 1: 21. La Biblia. "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". Siempres en nuestros corazones tus amigos Silvia y Rody, Ruth y Jorge, Sofía y Carlitos, Miriam y Oscacho y Lelia. Acompañamos a la familia en tan difícil momento.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Romanos 14:8. La Biblia. " Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos". Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amada Noemí y acompañan a su familia en tan difícil momento.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Salmo 23:6 "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días". Tus hermanas en Cristo el grupo "Madres que oran" de la iglesia Cristo Salva le damos gracias a Dios por haber conocido a Noemí y haber compartido este ministerio con ella.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Isaías 57:1. La Biblia. " Los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo". El grupo de discipulado femenino de la Iglesia Cristo Salva,que siempre recordarán sus enseñanzas y acompañan a su familia en este momento.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Señor; tu amor inagotable es mejor que vida misma ¡Cuánto te alabo! Con profundo pesar, pero con fe en mi Salvador te despedimos con un hasta pronto. Sylvia y Rody Segienowicz. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Pedro José Basbús y familia participan su fallecimiento y acompañan a Carlos y María Gracia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Cantares 8:6. La Biblia. "Porque es fuerte como la muerte el amor..." Quedará grabada a fuego en nuestros corazones por tu ejemplo de amor, entrega y humildad. Hasta pronto, hermana, amiga, mi querida. Oscacho y Miriam, Cristian y Andrea, Vanina y Sergio, Melissa y Roberto, abrazan a su familia en este difícil momento.

Invitación a Misa

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Pepe querido aún sigues presente en nuestras vidas. Sus hermanos Mosino, Chabela, Yoni y Mele , invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

ALIANO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su hermana Etelvina, sobrinos Mirta, Marcia, Jose Luis, Tuti, Mariza, Gustavo, Ariel sobrino pol. José, sobrinos nietos Cristian y Yanina participan su fallec., sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia, casa duelo s.v. La Banda.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNS. SRL.

TABOADA, YESSICA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su esposo Victor Lugones, sus hijos Nicol, Santino, Mateo, sus padres Antonio, Adriana, hermanos, hermanos pol, sobrinos, primos participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol, Serv. C. Directiva del Sindicato Camioneros 15 de Diciembre. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNS. SRL.

Invitación a Misa

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Papá hoy hace veintitrés años de tu ausencia pero el tiempo no cura mis heridas. No encuentro resignación para cada día que pasa, me haces falta. Su hijo Mario Sebastián invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey (La Banda).

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Querido hijo, hace 23 años que te fuiste junto al Señor aunque el tiempo ha pasado tu ausencia nos llena de angustia, tristeza y dolor, extrañamos tu sonrisa, tu buen humor, tus buenas intensiones, fuiste una persona maravillosa. Estarás siempre en nuestros corazones. Su madre Rosa Campos, su hijo Mario Sebastián, su hermano Raúl, su cuñada Mónica, sobrina Ibana Marisel y sobrina, ahijada Rita Estefanía, su tía Bety invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey (La Banda).

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Querido sobrino, ya estás con Jesús y María contento y en paz como te mereces estar. Tienes una gran familia que hoy lloran tu partida. Desde lo alto guíalos para que estén juntos y superen este dolor. Te quiero mucho y rezaré por tu eterno descanso. Su tía Bety invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey, La Banda, con motivo de cumplirse veintitrés años de su fallecimiento.

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Tío padrino: Cuando eramos pequeñas nos enseñaste a caminar, a sonreír y nos enseñaste a no rendirnos nunca, siempre sentimos ese amor por nosotras e igual nosotras por ti porque será nuestro héroe en la vida y en el cielo siempre estarás en nuestros corazones. Su ahijada sobrina Rita Estefanía, su sobrina Ibana Marisel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse veintitrés años de su fallecimiento.

Sepelios Participaciones

LLANOS, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Sus padres Wiston Llanos, Ester Bermudez, sus hijos Jonathan, Camila y Sol Llanos, sus hermanos Carolina, Julián, Gonzalo Llamos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Bobadal. EMPRESA SANTIAGO.