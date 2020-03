Campuzano y toda su felicidad por la obtención del título de la Superliga

09/03/2020 - 01:33 Mundo Boca

El mediocampista Jorman Campuzano, relegado en el anterior ciclo de Gustavo Alfaro pero titular inamovible para Miguel Ángel Russo, admitió que la conquista de la Superliga con Boca Juniors puede cambiar su destino en el fútbol.

“Este partido (la victoria de la consagración ante Gimnasia) me va a marcar y puede empezar a cambiar mi destino en el fútbol. Es una noche especial. Cuando no me tocaba jugar estaba tranquilo porque sabía que en algún momento se iba a dar”, dijo Campuzano.

Finalmente, contó que antes de la definición del torneo tomó contacto con los jugadores de River Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, dos amigos y compañeros en el seleccionado de Colombia: “Lo llame a Juanfer en la semana y le dije ‘ojalá hagas goles, pero que no sirvan para que salgan campeones”.l