Coleoni: “El equipo no estuvo a la altura”

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, no puso reparos para aceptar la derrota ante Independiente y fue bastante autocrítico. “No hicimos el partido que esperábamos, nos superó Independiente prácticamente en todo el juego y casi todo el partido. No tenemos excusas, hemos hecho un partido muy bajo en el juego y creo que está bien que hayamos perdido”, manifestó.

Para el “Sapo”, el 0-3 no fue consecuencia de la derrota ante San Telmo, por Copa Argentina. “No, nada que ver porque son otros jugadores. Casi ninguno jugó ese partido”, replicó.

“Vinimos a jugar contra Independiente que cambió muchas cosas, puso un equipo rápido, fresco y nos superó. Esto es así, a veces se pierde por cuestiones extra futbolísticas o por suerte. Nosotros hoy merecimos perder porque no estuvimos a la altura”, acotó.

Luego de elogiar el rendimiento y funcionamiento de los juveniles del “Rojo”, Coleoni se enfocó en cómo salir a flote. “Nosotros debemos replantear cosas hacia adentro, hablar y tratar de mejorar. Tenemos una final con Newell’s la semana que viene. Esto va a ser así hasta el final, a los que estamos peleando abajo nos está costando ganar”, admitió.

En el plano táctico, explicó lo que intentó hacer ayer en Avellaneda. “Buscamos hacer un 4-4-2 con una buena estructura, que no nos ataquen por fuera y cuando teníamos el balón, juntar pases y encontrar los espacios como hacemos de visitantes. Pero el equipo se metió muy atrás, por eso hablamos para que se paren 15 metros más adelante y sean más agresivos. El segundo tiempo arrancamos medianamente bien, no éramos tan superados como al principio. Después lo lleva al partido Independiente hasta que nos hace el gol. Después, no podemos dejar esta imagen de que defendemos mal. No me gustó. Es una cuestión que hay que mejorarla. No me gusta que después de un primer gol, quedamos abiertos”, señaló.

Por último, reveló que Lisandro Alzugaray no estaba para jugar por un cuadro febril. “Alzugaray se nos enfermó esta mañana (por ayer), no hizo ni la entrada en calor. El juego estaba muy planificado con él porque es el jugador más rápido que tenemos, el que más rompe las líneas. Cambiamos, lo pusimos a Cristaldo que hizo un buen juego desde lo táctico, desde el sacrificio, pero no nos dio mucho en ofensiva. Alzugaray y Herrera eran los arietes ofensivos pero Licha se enfermó, el doctor hizo lo que pudo”, concluyó.

Rodríguez también tuvo autocrítica

El arquero de Central Córdoba, Diego Rodríguez, también hizo autocrítica tras el 0-3 ante Independiente. “No sé si fue exagerado el resultado porque nosotros no jugamos a nada hoy. Hay que ser realistas, no jugamos lo que veníamos jugando y creo que Independiente nos superó en casi todo el partido”, dijo sin reparos.

Sobre cómo salir de esto, contó: “Creo que futuro tenemos. Tenemos material y tenemos con qué, pero creo que estas derrotas duelen, hace cuatro partidos que no ganamos y creo que hay que hacer un ajuste para que no vuelva a pasar y el domingo que viene de local hacernos fuerte de vuelta”.

Cuando le preguntaron si le molestó más el resultado o la actitud, respondió: “Un poco de todo”.

A la hora de hacer un balance de la participación del “Ferro” en la Superliga que finaliza hoy, el arquero marplatense manifestó: “Creo que hicimos un muy buen torneo, por momentos merecimos más puntos de los que hoy tenemos. Pero la Superliga ya terminó, ahora hay que pensar en la Copa y en hacer el mejor papel posible”.l