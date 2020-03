El “Indio” Ortiz se hará cargo de Mitre

09/03/2020 - 01:58 Deportivo

Tras la renuncia de Felipe de La Riva, y luego de evaluar y analizar distintas propuestas, la comisión directiva de Mitre encontró al sucesor. Será Hernán Darío Ortiz el que asumirá al frente del plantel que compite en la Primera Nacional.

El entrenador mendocino, de 52 años, cuyo último club fue Gimnasia y Esgrima de La Plata (fue el antecesor de Diego Armando Maradona), llegará hoy por la tarde a nuestra provincia y asumirá su cargo mañana por la mañana.

Tras confirmar la contratación del “Indio”, el presidente de Mitre, Guillermo Raed, dio las razones de la misma.

“Entendemos que estas diez fechas que faltan en la Primera Nacional será un mini torneo donde nos vamos a jugar la permanencia en la categoría. Por eso hemos buscado un entrenador que tenga las agallas, que tenga carácter, que tenga la experiencia de pasar estos momentos”, arrancó diciendo en diálogo con Noticiero 7.

“Sin dejar de lado las condiciones técnicas de plantear los juegos y que esté enfocado en recuperar o potenciar las características de los jugadores que tiene este plantel”, agregó el titular de la entidad de Roca y Tres de Febrero.

El “Indio” Ortiz comenzó en las inferiores del “Lobo” platense, club en el que tuvo un paso importante como jugador, y tomó las riendas del equipo de primera división el 29 de abril del 2011, tras la renuncia de Ángel Cappa. Se quedó hasta el descenso a la B Nacional. Al año siguiente, dirigió a Boca Unidos de Corrientes.

En la temporada 2014/15 formó dupla con Pablo Morant en Estudiantes de San Luis y en el 2016 dirigió a Atlético Paraná. Volvió a Gimnasia en el 2018 y estuvo hasta el año pasado, cuando lo reemplazó Maradona.

Ortiz llega a Mitre con la misión de cambiar el rumbo. Pues el equipo viene teniendo una campaña muy pobre, donde apenas cosechó 16 puntos en 20 fechas y para el colmo, está comprometido con el descenso ya que no gana desde hace diez jornadas.

La dirigencia confió en el “Indio” para recuperar a un plantel muy golpeado y que necesita reaccionar a la brevedad.

Descenso

En otro tramo de la charla de Raed con Noticiero 7, el titular de Mitre se refirió a un posible cambio en el régimen de descensos en la Primera Nacional.

“Mañana (por hoy) tenemos reunión de Comité Ejecutivo, también la Superliga se reúne. El futuro de la Superliga, la cantidad de descensos, si el tercer descenso va a seguir vigente o va a ser una promoción o directamente va a ser un descenso que se va a eliminar serán los temas a tratar. Obviamente que esa situación podría hacer también replantear el reglamento o lo establecido en el campeonato de la Primera Nacional”, advirtió.

Por último, se refirió a su futuro en la institución.

“Ahora, lo que he transmitido a la comisión directiva, es que me voy a enfocar y ocupar en pasar este mal momento. Y una vez que concluya este campeonato, se evaluará y evaluaré mi futuro en la institución”, comentó. “Por Mitre he dejado muchas cosas, he hecho algunos sacrificios, posiblemente los resultados no se han dado pero yo creo que en las crisis siempre afloran ciertas cuestiones que a uno le permite hacer una evaluación profunda de donde está parado”, completó.l