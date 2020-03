Exmúsico de Patricia Sosa pide ayuda para no morir

09/03/2020 - 21:38 Pura Vida

“A mis queridos Amigos.. a mi Gente... quisiera contarles lo que me sucede, por estos días. Mis tratamientos de quimioterapia han fracasado, lamentablemente. Los síntomas negativos de mi enfermedad han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente... y empeorará aún más, si la burocracia del Estado me sigue negando la droga nueva, que estoy necesitando, que es Pembrolizumab 200 mg EV”. Con esas palabras, el músico Gady Pampillón que fue parte de la exitosa banda La Torre, junto a Patricia Sosay otros, inició en su cuenta personal de Instagram un posteo que se convirtió en un pedido de auxilio, ya que necesita urgente ese medicamento para continuar su lucha contra el cáncer.

En otro tramo de su escrito explicó, agradeciendo también a la gente cercana que lo está ayudando: “Hace 15 días que me vienen dando vueltas y, sinceramente, yo siento que mi cuerpo no tiene ni tiempo, ni fuerzas para dar más vueltas. Y gracias que tengo grandes amigos que me están haciendo la segunda, ocupándose, escribiendo, insistiendo, y rogando a los distintos estamentos, que son los que deberían agilizar la gestión, para que ese bendito medicamento llegue felizmente a mis manos, y así, poder alentar una mejora, y hasta quizás una cura a mi mal, que parece insistentemente perverso, sin ésos amigos no sé si estaría todavía aquí”.

“Pero el amor no siempre gana... y, en el país de la desidia y la incapacidad, hay que seguir rogando... ojalá nos escuchen, así podré seguir estando entre ustedes, los que quiero, haciendo lo que amo”, señaló el guitarrista.

Y agregó: “Yo me quiero quedar acá, tocando y cantando, amando y viviendo... señora burocracia! Atiéndame, por favor! Sepa usted que me estoy muriendo”.

Según lo reflejó Teleshow, cuando comenzó a tener problemas de salud, Gady se realizó un estudio en un hospital público, tras la inflamación de un ganglio. El resultado había dado negativo, sin embargo hubo un error. Al año siguiente, luego de diversos exámenes realizados en una clínica le brindaron un nuevo y dramático diagnóstico: tenía un cáncer con metástasis maligna.

Hace un tiempo el ambiente de la música también se sintió afectado, cuando se hizo público el problema de salud de Martín Carrizo, baterista del Indio Solari y hermano de la conductora infantil, Cecilia “Caramelito” Carrizo. La cantante realizó un pedido en sus redes sociales, para juntar la cantidad necesaria de donaciones que lo ayuden a viajar a los Estados Unidos para realizar un tratamiento que lo ayude a mejorar su calidad de vida, ya que el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) no tiene cura. Y lo logró. Su hermano inició con éxito el tratamiento. l