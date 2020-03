FÚNEBRES | 10 de marzo de 2020

10/03/2020 - 00:26 Funebres

- Vicente Carrillo (La Banda)

- María José Medina (La Banda)

- Luisa Paulina Ávila

- Reina Isabel Subire (La Banda)

- Carlos Maximiliano Catán

- Noemí Ester Salva de Toledo

- Roberto Félix Martínez

- Abel Filipig (Corrientes)

- Catalina del Carmen Autalán

- Luis Verón (La Banda)

- Lidia Margarita Serrano ( Brea Pozo)

- Yolanda Azucena Rodríguez (Clodomira)

- Adriana Esther Leguizamón

- Eliana Abigail García (La Banda)

- Víctor Alberto Marturet

- Hugo Domingo Fernández (Clodomira)

- Argemina Llanos

AUTALÁN, CATALINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus hijas Myriam y Juana Cáceres, su hijo político Rubén Ledesma, nietos Rubencito, Carolina, Marcela y Fernando, bisnietos Nicolás, Dante, Marina, Martín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Sv: EMPRESA SANTIAGO.

AUTALÁN, CATALINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. El personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa del Jardin de Infantes Municipal Nº 15 Maria Isabel Rodríguez de Paez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su compañera Mirian Cáceres. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus sobrinos Ricardo Avila, Lorena y Milagros, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que brille para vos tía, la luz infinita de Cristo". Su sobrina Marta, sus sobrinos nietos Romina, Chicho, Fiama y Nico, te recordarán siempre. Gracias tia por todo lo que nos diste, por el amor y el aguante. Rogamos oraciones en tu nombre.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su sobrina que fue su servidora "Vero"; Amanda, su amiga de siempre, David, Fernando, Noelia, Andrés, Franco y sus nietitos Jhoel e Isabella lamentan profundamente tu deceso y elevan oraciones a tu querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Amiga fiel, ya dejaste de sufrir para gozar del Reino Celestial. Cuñados de tu hermano Anchi. Chinino, Itulia, Mario y Mecha, Tonongo y flia, Pochi y Manuel, Nena Colovini y Azucena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Jorgelina de Sandoval, sus hijas Sonia y Silvia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Pauli, amiga y vecina de toda la vida. Que descanse en paz.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. La Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.) participa con dolor su fallecimiento y sus Papelitos de Colores seguiran cayendo para las nuevas generaciones y que sus restos fueron inhumados en el dia de ayer.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Cuando muere un poeta, hay un silencio profundo, no hay cruz, ni corona, ni un llanto, ni un gemido, solo queda cual nido un libro encendido, con letras ardientes que graban los versos, del poeta querido." Paulina, Ya descansas en un Cielo hecho de rimas junto a tus padres y hermanos que te reciben bajo un nuevo Sol. Descansa en paz ahora y que el brillo de tu pluma inmortal nos ilumine y bendiga los amaneceres que nos queden por vivir. Su hemana política Alicia Beatriz Prados de Avila, sus sobrinas Valeria Soledad, Analia Fernanda y Alicia Belen Avila Prados junto a sus sobrinos politicos y sobrinos nietos Juan Ignacio y Francisco Corvalán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Mario Tavella y su esposa Nina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tus dilectas amigas y vecinas Doly, Orfilia, Magui, Mónica y sus respectivas flias. acompañan en este difícil momento a sus familiares y elevan plegarias por su descanso eterno.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos". Con el mismo amor de siempre te recordaremos con el corazón henchido de emociones, mi querida Seño!. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Que reine para Ti la luz infinita de Cristo. Lamento profundamente tu partida y elevo mis oraciones por tu Eterna Paz. Tu amiga del alma Chocha Vda. de Cabanes.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. La flia. Ramirez Irma Nelida, sus hijos Daniel, José y Claudio y su bisnieto Bautista participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Los vecinos de la calle Magallanes. Lola C. de Silva, y sus hijas Josefina y flia, Mirta con sus hijos Manuel y Silvia, Nora Gómez y sus hijas y nietos Mari Gonzalez y su hijo Nicolás, Noemi Najar participan su fallecimiento.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Señor haz que mi mano se enlace con las manos sensibles de los niños. Del Libro Luna de Azucar de L. P. Avila. Ilda Juárez de Paz, Angélica de Jesús Paz de Tevez, Georgina Noemí Paz de Olivera, acompañan a la flia. Avila en los momentos tristes que les toca vivir. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Pauli que va al encuentro de quien le dió la vida. Novenario en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de nuesta C. Capital, Santo Rosario a las hora 20 y 20.30 hs. misa

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Vecinos de la Calle Misiones al 800, participan el fallecimiento de la Srta. Paulina, destacada docente y escritora. Acompañan a sus familiares flias: Landriel, Minich Ponce, Lopez, Vega, Amadey, Avila, Villarreal Elvia, Villarreal Rodolfo, Ruiz, Bualcio, Lencina, Sarmiento, Peralta, Carabajal, Silva, Ibarra, Pavon, Tadé. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Norma Peralta y sus hijos Flavio y Lorena Saracco y Francisco José Prados, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares con el cariño de siempre. Que brille la luz que no tiene fin.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Siempre estarás en nuestros corazones, excelente persona y gran amiga. Tus amigos. Gladys Nazar de Villarreal, sus hijos Roger y Marisol y flia, René y Mónica y flia, Gustavo y Canela y flia, Marcela y Andrés y flia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". René y Monica, sus hijos Sofía, Andrea y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Pauli: No se olvide de avisarme donde van los puntos y las comas. Julio César Ferreyra, participa su fallecimiento.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Puede llorar porque se ha ido o pueden sonreir porque a vivido. Puedo cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puede abrirlos y ver todo lo que ha dejado. tus amigos Mecha y Mario Paz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega a Dios consuelo para sus hermanos y flila.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Caminante no hagas ruido, que nuestra amiga Paulina se ha dormido en los brazos del Señor". La Comisión Directivas de la Biblioteca Popular José Mármol, participa con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Rosa Domínguez de Marcos, sus hijos Gustavo y Graciela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Norma Sayago, Amalia Domínguez, Lucho Quadrelli, Hugo Rodriguez, Lucy Kobylañski, Rita Ledesma, Nene Bustos y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Porota en el dolor y la oración.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Sus ex-compañeros Elsa y Carlos Bucci y Teresita Carabajal acompañan en este momento de dolor a su esposa Mary, hijos, nietos y demás familiares. Que nuestro Señor Jesucristo le de el eterno descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, CARLOS MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su madre Margarita Altamiranda, sus hermanos, Brian Catán, Gonzalo y Laura Domínguez, sus abuelos, sobrinos, tíos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUSTIN, ELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus hijos Luis, Eli, su hermana Marga y nietos Anahi, Gimena, Nadia, Mariel, Majo, Sofi, Ago, participan con dolor tu partida, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso a las 17.15 hs. el 9/3/20. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUSTIN, ELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Tavella Mario, su esposa e hijos Fernando, Antonela, Lourdes y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, FANNY PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su esposo Elio Santillán, sus hijas Cecilia y Fernanda, h/ pol Sebastián y Gustavo, sus nietos Enzo, Milo, Vito y Josefina, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, ADRIANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus hijos Joaquín, Rita, Belén, Leguizamón Chazarreta, sus hermanos Liliana, Patricia, Belén, Joaquín, Gabriel, Elias, Esteban, Benjamin, h. politico, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy a las 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

LEGUIZAMÓN, ADRIANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. En paz me acostaré, y asi mismo dormiré; porque solo tu, oh Señor me harás estar confiado. Su madre Gloria Celestina, sus hermanos Gloria, Patricia, Joaquin, Gabriel, Elias, Esteban, Belén y Benjamín, su hija Joaquina y sus sobrinos, Jael, Julieta, Jeremías, Elias Joaquin, Emanuel y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, ADRIANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Yoly Barraza participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Adriana y acompaña a toda la flia. en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LLANOS, ARGEMINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus hijos Beatriz, Luis, Fidel, Nélida, Fátima, Mimi y Segunda, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el Cementerio de Villa Jimenez. Casa de duelo: Av. Rivadavia 323. Servicio EMPRESA SANTIAGO.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Juan Brunet, su esposa Stella, sus hijos, nueras y familias, acompañan en el dolor a sus hijos en dificil momento.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. César Edgardo Coronel, participa con dolor el fallecimiento de la sra. madre de su amigo Lito. Ruega oraciones en su memoria y resignacion cristiana para familiares y amigos.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. "Quien deja huellas en su andar por la vida, jamás será olvidado. Fuiste mi guía en esta profesión de ser Maestra Jardinera. Lita, Anita y Noemí Salazar participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oracion en su querida memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Ernesto C. Daher, su esposa Viviana Yapur, sus hijos Camilo y Paula participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Ricardo Bravo y Silvina Díaz Miguel participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Lito, Roberto y Susana y elevan oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Humby y Mecha Cheein, participan con pesar el fallecimiento de la Mamá de nuestro Amigo Lito González. Rogamos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus primos Oscar Gerardo Marcos, esposa Lelia Rotondo, Lic. Mabel Marcos Rotondo y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Buby" acompañando a su familia en este momento de dolor rogando una pronta resignación al mismo y elevando nuestras plegarias a su memoria.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus primos Alberto y Lucia Villaverde, sus hijos, nietos y respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria,

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|.Sus primos María Angélica Marcos Oscar Gerardo Marcos y Adela del Carmen Marcos de Alustiza y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Buby" y acompañan a su esposa Mechy y familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones a su memoria.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. María Marta López Salomón, amiga de su cuñada Rosario Juárez, participa su partida a la Casa del Padre y acompaña en el dolor a la familia Martinez - Juárez.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Adriana y Viviana Paz, Norma González, Zully Alagastin, Salomé Herrera, Adriana Gutiérrez, Luján Trouve, Eve Luz Rodríguez y María Marta López amigas de su cuñada Rosario Juárez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTURET, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Su esposa Mirta Coronel, sus hijos Victor, Esteban, Debora y Claudio Marturet, sus nietos Kiara, Yamil, Francisco, Dora y Paula y demas familiares, sus restos serán inhumados 11 hs. cemenerio La Piedad. Casa de duelo. P. L.Gallo 330. Sv. 3. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|. Fuiste amorasa, dulce, sierva, te despedimos con la esperanza de encontrarnos con nuestro salvador". Alicia Mulki de Divi y flia, acompañamos a Carlos y M. Gracia.

SALVA DE TOLEDO, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d) Falleció el 8/2/20|."El Señor es mi pastor...junto a aguas de reposo me pastoreara" Sm 23. La Biblia. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Noemi, cuyo testimonio de vida perdurara para siempre en nuestros corazones y acompañan a su esposo, hija y demas familiares en el dolor de la partida.

ALMIRÓN, EDUARDO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Su señora Milagros Barrionuevo, hijos y nietos agradecen profundamente los servicios de Caruso, el acopañamiento en todo momento la cdor. Zani y Luis Mele, a sus vecinos y a todos los que nos acompañaron e invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BASBUS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Compañera, amiga, compinche, hoy nos reunimos en la Casa del Señor para visitarte y decirte presente, no te fuiste aun estas en nuestros corazones y lo estaras siempre hasta nuestro proximo encuentro. Susy la promocion 1972 de tu colegio de nuestro colegio brinda siempre por vos, con vos y para que estes gozando una vida plena, junto a nuestro Dios. Oremos juntas en San José del Bº Belgrano, martes 10 a las 20.30 hs.

D'ALIVIA, MARCELINO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, tu bondad y tu ternura me acompañan todos los dias de mi vida y habitare en la casa del Señor. Su madre, su esposa e hijos, hija política, y su nieta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse nueve dias de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUARDO, ILDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/16|. Querido Ilda, hoy 10 de Marzo, estarias cumpliendo 78 años, te recordaremos tu cumpleaños con mucho cariño y felicidad, fuiste una buena esposa, una buena madre y abuela: Su esposo René Guerrero, sus hijos Omara y César y sus queridos nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

INFANTE, TOMÁS (Mingo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/99|. Hermano querido, ya pasaron 21 años de tu partida, pero sigues latente en el recuerdo de todos aquellos que te conocieron como " Tío Mingo", en la cancha de básquet, en el barrio, entre amigos y conocidos, en tu familia. Rogando por su descanso eterno, sus hermanos Toto y Pipi, su hija María José, su esposa y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

CARRILLO,VICENTE, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus hijos, Juanjo, Daniel, Carina, Romina, Elisa y jose, h/ pol, Roxana, Diego y Maxi, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRILLO,VICENTE, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Miguel Llavar, Vilma Juarez y Agostina Llavar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRILLO,VICENTE, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Amigas de su hija Betty. Marcia, Anita, Diana, Vilma, Leysa, Ramona, Sonia, Silvina; Claudia Mequi, Nancy, Maria Ines, Silvana F; Silvana Santana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus padres Eliana, Santiago, hermanos Isa C. Iara, abuelos maternos y paternos, tíos, primos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Belgrano 532. L.B. S.V. Servicio HAMBURGO- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Aby querida, tu partida nos deja un inmenso vacío en nuestros corazones y en nuestro campo de juego. No te diremos adiós, sino hasta pronto. Hasta el próximo partido. Por siempre Aby #98 tus queridas Caranchas.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Mi pequeña luchadora te vas dejando nuestros corazones vacíos. Te vamos a extrañar por siempre. Te amamos. Tu tío Ariel Stin Ávila y Mirna, sus hijos Arielito, Exequiel, César y Maximiliano. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Mi hermosa pequeña, nos dejas con un dolor grande en el corazón. Tus tíos Walter René Ávila y Gloria, tus primos Emilio, Vanina, Guillermo y Alek y tu sobrino Leonel. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Querida Aby te vas dejándonos con una tristeza grande en el corazón, tus tíos Edgardo Ávila y Cristina, tus primos Ivónne y Roberto, Kristel y Fernando y Daniel, y tus sobrinos Faustino y Amadeo ruegan oraciones en tu querida memoria. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Aby, mi bebé, mi chiquita te vas al cielo dejándonos con un dolor inmenso que no esperábamos. Te extrañaremos mucho. Algún día Dios nos pondrá en el mismo lugar a todos y estaremos juntos. Tu mamá Eliana, Isabel Ávila, tus hermanos Isaac Sdin y Iara Zoé rogamos al Altísimo que te tenga en la Gloria y brille para ti la luz que no tiene fin.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Mi hermosa chiquita, te voy a recordar toda la vida con el amor que te tenía como tío padrino. Te llevaré siempre en mi corazón. Te amo. Tu tío Ariel Sdin Ávila y Patricia.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. José Benjamín Gorostiaga Nº 824.personal directivo, docentes y de maestranza, participan con profundo dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Compañeros y amigos de su madre Eliana: Daniela, Belén, Hugo y Jorge, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

MEDINA, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus padres Luis Medina y Gladys Flores Dorado, su hijo Bautista, sus hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus tío Liliana, Juan Carlos y sus primos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUBIRE, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus hijos Damián, Leonor y Mónica, h pol, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Misericordia. Cob NORCEN SRL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

TABOADA DE LUGONES, YESSICA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su esposo Víctor Alfonzo Lugones, sus hijos Nicole, Santino y Eber Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA DE LUGONES, YESSICA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su madre Adriana Torres, su padre Alberto Taboada, sus hermanos Sebastián, Claudia, Yanina y Melisa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA DE LUGONES, YESSICA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su tía Loli, su tío Jorge, sus primos Adriana, Gustavo, Carlos y Cristián, su ahijado Dilan Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus hijos Victor y Nestor Nuñez, hijas pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAPARRO, MANUEL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su esposa Faustina Juárez, sus hijos, Teresa, Raúl, Zenon, Sara, Norma, Beatriz, Rogelio y Aldo, h pol nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares. Sus restos fueron en el cementerio Cristo Rey Depto. Loreto. COB CARUSO C.I.A ARG DE SEGUROS S.A, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

COMPER, LUIS MARIO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su sobrino Juan Carlos Tobar y flia, Familia Ibáñez de El Rodeo. Rogamos oraciones para nuestro querido maestro de la Escuela 450.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, vivirás siempre entre nosotros". Sus primas hermanas Chela y Nené y su sobrina Maria Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus primos Chini, Rubén, Peladin y Pinchón Cura despiden a su primo Tato a la distancia y acompañan a su esposa, hijos, nietos y piden oraciones en su memoria. Descansa en paz.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Nos despedimos de Don Tato quienes compartimos con sus hijos su paternidad generosa, su providad, nobleza, su ejemplo de fe y devoacion por nuestra Señora del Carmen. Gracias Don Tato por haber brindado su ejemplo de vida a quienes nos sentimos parte de su familia. Mafalda, Virginia, Juan R., Patricia, Luis, Adriana, Martín y Elilsa Agüero. Acompañamos con oraciones a Nidla, sus hijos Luis, Ricardo, Juan y sus respectivas familias.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Lourdes, Romina y Jesús María Arce, acompañan a su esposa Nilda, a sus hijos Luis, Ricardo, Juan y sus respectivas familias ante la dolorosa pérdida de Don Tato. Rogamos oraciones en su memoria.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Anita Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio con sus respectivas familias, acompañan a su esposa Nilda, sus hijos Luis, Ricardo, Juan y sus respectivas familias ante la pérdida de Don Tato, ejemplar y querida persona. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Estela Cejas, Lito González y Chichí Yudi participan el fallecimiento de su ex director de la Esc. N° 771 y acompañan a su esposa Nilda y sus hijos Luís, Ricardo y Juan y sus respectivas familias. Frías.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Felicitas Martilotti, su esposo Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus famliares, en particular a sus nietos Rodrigo y Ezequiel y a sus hijos Luis y Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Despedimos con profunda tristeza al buen esposo, padre, abuelo y amigo ejemplar. Su desempeño como docente en comunidades del Dpto. Choya saben de su vocación y que a pesar del paso de los años reconocen su partida. Su cuñada Elda Lucía, su esposo Gerardo Hernán Acuña, sus hijos José, Mariela y Silvia con sus respectivas flias. ruegan por su eterno descanso.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Lila Ybañez participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Señor ya está ante ti, recibelo en tu Reino". Aida Vella de Gómez, su hijo José Eduardo Gómez y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nilda, hijos, hijos políticos y demas familiares en este difícil momento.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. José Eduardo Gómez, acompaña a su hijo Luis, a su esposa Carmen y sus hijos en este triste momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

COMPER, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Olga Gómez de Zurita, acompaña a su esposa Nilda, a sus hijos Luis, Juan y Mendez y sus respectivas familias en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

COMPER, LUIS MARIO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Ángel Oscar Suárez y familia Suárez de Sol de Mayo lamentan profundamente el fallecimiento del colega y amigo Tato, un ejemplar Maestro y llegue el consuelo espiritual para su esposa y colega Nilda, hijos Luis, Ricardo, Juan y a todos sus familiares. Ruegan una oración a su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

COMPER, LUIS MARIO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Ana Maria Goldar, participa con gran pesar el fallecimiento del esposo de la hermana legionaria Nilda. El siempre nos brindo un albergue generoso, hoy lo acompañamos con nuestra oración.

LLANOS, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Comisión Directiva Seccional Nº 197 del UATRE Fernández y afiliados participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LLANOS, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Vicky sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella y sus respectivas familias y Dina Herrera participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Sus hijos Carlos Antonio, Mario Alberto y Jorge Daniel Juan, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su hijo Mario Alberto Juan, su hija política Inés Capdevila, sus nietos Gabriel, Cecilia y Pia Juan, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su hijo Jorge Daniel Juan, sus nietos Renzo, Nicolás, Julián, Emilia y Virginia, sus bisnietos Khaled y Axel participan con dolor su partida al Reino Celestial y que sus restos fueron inhumados ayer.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su hijo Carlos Juan, su hija política Rosa Ares, sus nietos Carlitos, Jesús y César Juan participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Yo soy la Resurrección y la Vida ,el que cree en mi jamás morirá". Su hermana Mari, su esposo Carlos Vella, sus hijas Cristina y Marcela, sus sobrinos nietos Maxi,José, Giuliana y Joela acompañan a la flia. Juan en estos momentos de gran dolor.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su nieto Carlos Juan, su nieta politica Sonia José, sus bisnietos Amira y Samir, participan con gran dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su nieto César Alberto Juan, su nieta política Melina López y su bisnieta Valentina Juan participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Su nieto Ivan Juan, su nieta política Silvana Trejo, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Miguel A. López, Clara Correa de López, sus hijas Cecilia, Rita y Melina López participan con dolor el fallecimiento de la madre y abuela de Carlos y César Juan.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Aida Vella de Gómez, su hijo José Eduardo Gómez, acompañan a su hermana Mary y Carlos, sobrinos y demas familiares en este difícil momento.

RODRÍGUEZ, YOLANDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Comunidad del C.E.N.S Nº4 acompaña en estos momentos de dolor ante la pérdida de su mamá al prof. Daniel Juan. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, LIDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Sus hijos Alejandra, Evelin, Leonardo, Chavez, sus hnos. Olga, Andronico, Monica, Eva, Crespin, Jose, Francisco, Pedro, Elva, Alberto y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. dpto. San Martin. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.