Sufrir dengue:“El dolor de cabeza y de huesos es horrible todo el día”

10/03/2020 - 00:41 Santiago

“Es algo que no se lo deseo a nadie; el dolor y el malestar es permanente por lo menos cinco días y quedas muy mal”, sintetizó una profesional que sufrió dengue durante el brote de 2009, y que hoy no descuida ninguna de las medidas de prevención.

“No quisiera volver a pasar con eso, y que tampoco lo sufra nadie de mi familia”, declara.

Recuerda que en aquella oportunidad fue a un centro asistencial privado por otro problema de salud, y cuando le hicieron los análisis de rigor, le advirtieron que podía tener la enfermedad y le recomendaron hacerse los estudios específicos en el hospital Independencia.

“Allí me dio positivo la serología y me pidieron que me quedara en casa, aislada, combatiera los síntomas, y que evite de todas maneras ser picada de nuevo por un mosquito”, relató.

Dijo que esos días la visitó personal de la UPA de su barrio, y además de controlarla fumigaron el fondo de su casa, “que aunque estaba limpio de cacharros, había algunas plantas”.

“Insoportable”

“Realmente lo que viví en ese momento no se lo deseo a nadie. Fue estar constantemente con dolor de cabeza y todo el cuerpo, parecía que tenía rotos todos los huesos. Recuerdo que lo único que me recetaron fue Paracetamol cada ocho horas, pero mucho antes de que se cumpliera ese tiempo me volvía el dolor intenso. En esas condiciones estuve al menos cinco días”, contó la profesional.

Esa contingencia la hizo sensibilizarse y ahora observa todas las medidas de prevención “haya o no brote de dengue”.

“La gente no toma conciencia porque no lo sufrió. Pero es vital que se evite la generación de los mosquitos que transmiten el dengue, y que cuando tengan los síntomas se queden en sus casas, porque el contagio se puede escapar de todo tipo de control. No cuesta nada y se cuida la vida propia, la de la familia y la de los demás”, finalizó. l