Veterano de Malvinas busca a dos santiagueños que le enviaron una carta de apoyo durante la guerra

10/03/2020 - 02:24 Santiago

A 38 años de Guerra de Malvinas, Víctor Manuel Segundo Maldonado, teniente coronel retirado del Ejército y excombatiente, quiere reunirse con dos santiagueños que en su niñez le escribieron una carta en plena contienda.

Los pequeños, hoy hombres de más de 40 años, son Néstor Alberto Paz y Darío .S. Nassif, que por entonces cursaban la primaria en la escuela Sarmiento de la ciudad capital. “Lo que ansío decirles es que esas cartas no cayeron en el mar, sino en mis manos y que las conservo con mucho afecto”, expresó a EL LIBERAL, a quien este militar oriundo de Santiago del Estero y que hoy vive en Córdoba, pidió ayuda para lograr este encuentro emotivo y una manera sentida de conmemorar un nuevo aniversario de esta gesta patriótica, el próximo 2 de abril.

“Estas cartas las conservé cuando llegaron a mi poder, las tuve mucho tiempo hasta que un día decidí publicar un libro ‘Prisionero de guerra 565’ que fue una catarsis, porque lo hice a lo largo del tiempo, después de Malvinas. Estuve escribiéndolo hasta que en 2007, a 25 años de la guerra, una fecha importante, decidí publicarlo. En ese libro, hay un capítulo ‘Cartas Malvineras’, donde transcribí las cartas de los chicos que tuve la suerte de que algunas cayeran en mi poder, entre ellas dos de chicos santiagueños”.

Víctor tiene 67 años, está casado, tiene tres hijos y dos nietos. Pasaron casi cuatro décadas de la guerra y de haber recibido esas cartas que los pequeños en las escuelas escribían para manifestar su apoyo al “Soldado Argentino”. Hoy siente la necesidad de agradecerles en persona, lo que entiende, fue un importante apoyo para los patriotas que fueron a recuperar las islas usurpadas por el imperio británico en 1833.

“Con el tiempo me entró la necesidad de reunirme con ellos. Vi en algún lugar del país, el reencuentro de gente que estuvo en Malvinas con quienes les escribieron, y la carta era el nexo. Se me ocurrió que sería lindo algún día poder verles la cara. Lo que ansío decirles es que esa carta no cayó en el mar, sino en mis manos y que las conservo con mucho afecto”, confesó a EL LIBERAL.

“Como estamos en vísperas del 2 de abril, estas noticias de Malvinas tienen mayor relevancia y creo que esta sería una buena oportunidad para reencontrarnos”, agregó.

Sobre porqué recurre a EL LIBERAL, el veterano de guerra explicó: “Tengo idea de cómo ubicarlos, podría buscar cartas lectores o buscar en la escuela, o a través de las redes sociales, pero a través de un diario tan importante como EL LIBERAL, me resultaría más fácil”.

“Nunca antes había intentado contactar a estos dos niños, hoy hombres de más de 40 años”, apuntó.

Víctor remarcó que las cartas de los pequeños le daban mucho ánimo al combatiente. El cariño y el apoyo de esos chicos, les daba fuerza y valor, contó. “Hay una pequeña historia en Cartas Malvineras, donde rescató la importancia que tenían las cartas que llegaban a Malvinas. A tal punto, que comento que tenía un suboficial que esperaba cartas de su familia y no le llegaban, y estaba mal anímicamente. Entonces nosotros aprovechábamos que nos llegaban miles de cartas y las repartíamos al azar entre la tropa, y realmente nos motivaban mucho. El leerlas te levantaba el ánimo, y sentías la necesidad de responderles, de hacer una devolución. Algunos lo hicieron, no fue mi caso”, manifestó.

“Pero hora me gustaría tomar contacto con ellos y verles la cara. La idea es que ellos tengan conocimiento de que esas cartas no fueron mandadas en vano, sino que alguien las recibió y que ese alguien las valoró mucho”, concluyó.

Víctor Manuel Segundo Maldonado dejó su número de contacto a EL LIBERAL a quien solicitó que oficiara de nexo. Néstor Alberto Paz y Darío .S. Nassif, ex alumnos de la Escuela Sarmiento que escribieron las cartas que llegaron a manos del soldado santiagueño, pueden contactarse con este medio a través de los teléfonos 422-4400 (fijo) y 3854894296 (whatsapp) o bien con nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, para poder lograr ese emotivo encuentro con el militar que recibió esas cartas de aliento.