Andy quiere “poder hablar” con el Presidente en su vuelta a la TV

El conductor Andy Kusnetzoff, regresará este sábado a la pantalla de Telefé con la cuarta temporada de “PH, Podemos hablar”, ciclo que se verá en Santiago del Estero a través de Canal 7, y para ir calentando motores expresó su deseo de contar con el presidente Alberto Fernández como invitado y reconoció a Télam que está haciendo gestiones para lograrlo.

¿Estás buscando entrevistar al presidente Alberto Fernández para el primer programa? ¿Cómo te planteas un ‘PH’ con él?

Me gustaría tener al Presidente, por supuesto. Ha venido a “PH” antes de ser Presidente. Pero sí, hay que hacer un equilibrio, muchas excepciones no hicimos. Muchos invitados no han venido porque preferían entrevista individual, el formato es entrevista grupal que tiene que ver con la energía de personas diferentes. Obviamente hay excepciones, como un Presidente, así que hay que ver la forma. Ojalá se dé, me gustaría tenerlo.

Ya que hablas de la interacción, claramente hablas de sentarlo con otra gente. ¿Lo sentarías con su gabinete? ¿Con su pareja y su hijo?

El programa de esta temporada tiene un formato que lo contiene, por supuesto. Es una idea que me gustaría, con una persona como él lo haría. Pero sí, la interacción con los demás es lo importante del formato. Es cuestión de conversar, ojalá se dé en algún momento. No puedo saber todo lo que va a pasar en el año, las cosas van cambiando y uno se va adaptando.

¿Cómo hacés para tratar temas de la vida privada de los invitados?

Me meto en temas donde el grupo haya hablado, quizás en una nota chiquita o algo, pero no me meto en la intimidad sin permiso. Todas las intimidades que toco son cosas que he visto y después hay preguntas que no hago. También hay maneras de ver si al invitado le incomoda o no, en las respuestas o en la mirada, y se trata de ir mirando eso. Por lo menos a mí no me interesa la vida privada que no quiera contarme. Yo hago preguntas y el formato contiene eso, el que no quiere compartir que no comparta. Uno trata de no hacerlo sentir incómodo y que quiera compartir lo que quiera compartir.

Eras hiperquinético y ansioso en “CQC” y otras experiencias ¿Cómo aprendiste a ganar profundidad y a manejar los tiempos?

Cada programa que fui haciendo más toda la trayectoria en la radio me fue haciendo aprender otras cosas. Tuve distintos tipos de entrevistas, desde un estilo “CQC” al de televisión y radio. Todo el recorrido te va trayendo hasta el presente. Así me encuentro con experiencias como la de “PH” donde hay varias entrevistas al mismo tiempo. Me interesa llegar a la humanidad de las personas, aunque sean muy diferentes tratar de hablar de cómo es cada uno.