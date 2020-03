Carmen Barbieri, con llanto y con fe, enfrenta el cáncer de su hijo

10/03/2020 - 20:42 Pura Vida

El video con el que Federico Bal eligió hacer público que padece un cáncer de intestinos maligno, por lo que iniciará de inmediato un tratamiento de quimioterapia en Buenos Aires, conmovió al mundo del espectáculo, al público en general, y quebró emocionalmente a Carmen Barbieri, su madre, quien lo escuchó también hablar sobre su enfermedad a través de Instagram mientras está en Mar del Plata cumpliendo con sus compromisos de la temporada teatral.

“Me puse a llorar cuando vi el video. Lo vi entero, tomé coraje. Vi en mi hijo a un hombre valiente, muy sensible, que se bancó esas dos palabras. Cuando el médico le dijo que era cáncer lo tomó con entereza y fuerza y como diciendo ‘de esta voy a salir’. Le está poniendo toda la fuerza, la buena onda, rodeado de amigos íntimos. Está en su casa donde puede estar tranquilo. Yo estoy en Mar del Plata y él en Buenos Aires. Estoy acostumbrada a lidiar con la palabra cáncer por Santiago (Bal, el padre de Fede fallecido en diciembre pasado). Pero una cosa es estar acostumbrada con un hombre con el que yo viví 26 años, que cada vez que se hacía un estudio tenía cáncer, pero esta vez es mi hijo, los hijos son distinto. La relación que uno tiene con un hijo es distinto. Él tiene su vida, decidió quién lo va a atender, no quiere escuchar a otros médicos, confía en los médicos, es un equipo muy importante (Instituto Fleming). Está muy contenido, muy tranquilo, por momentos enojado”, dijo Carmen en una charla con Guillermo Andino, para el programa “Informados de todo”, de América.

Comprensión

Antes había dicho que entendía la decisión de su hijo de salir a contar sobre su enfermedad personalmente. “Federico prefirió hacer esa grabación y contar lo que le está pasando porque no va a dar por un tiempo notas. Él está fuerte, pero necesita un tiempo. Para pensar en él. Eso es lo que se está respetando. Yo misma lo respeto”, dijo.

Tanto Fede como Carmen tenían planeado un viaje al exterior, aunque a distintos destinos. Él iba a cumplir su sueño de visitar Australia, y ella iba a tomar un vuelo con destino a Nueva York. Ambos cancelaron definitivamente estos planes.

Barbieri agradeció a quienes están cerca de su hijo, especialmente a la familia que está acompañándolo mientras ella concluye la temporada en “La Feliz”, el próximo 15 de marzo. “No solo Julieta (la hija de Santiago) está firme junto a mi hijo, sino que el que se está ocupando de todo el tema del papelerío es Roberto Peña, su pareja. Insisto, tengo fe plena en que va a estar todo bien”, remarcó Carmen.

Precisamente el sábado pasado, cuando Fede le comunicó los resultados de los estudios a su madre, lo hizo en compañía de Julieta, Roberto y su amigo Pepe Ochoa, según contó la capocómica a Informados.

“Estaban con sonrisas el sábado y venían ya con el resultado, por lo que pensé que era benigno. Pero Fede se sentó y me dijo ‘mamá, tengo cáncer’. Me puse a llorar muchísimo, él también se puso a llorar y me dijo ‘pienso mucho en papá’”.

Entonces, recordó que arengó a su hijo como lo hubiera hecho su padre. “¿Pero qué diría Santiago? ¿Qué decía papá cuando le decían que tenía cáncer? Hubiera dicho ‘vamos a lucharla, de esta vamos a salir, conmigo no van a poder’. Eso es lo que decía Santiago y salía adelante. Porque Santiago no murió de cáncer, lo venció 18 veces, murió de EPOC”, señaló Carmen y confesó que Fede le dijo que “la iba luchar, a seguir trabajando y salir adelante”.

El médico que dio el diagnóstico sembró conciencia

Luis Caro, el gastroenterólogo que le comunicó el diagnóstico de cáncer de intestino a Federico Bal aprovechó la mediatización del caso del hijo de Carmen Barbieri para explicar cómo se origina ese cuadro.

“Tenía varios pólipos que se le resecaron. Los pólipos son como una verruga que aparecen crecidas dentro del intestino, y cuando aparecen de dos milímetros hasta cinco centímetros son los precursores de lo que va a ser una lesión tumoral que dará lugar al cáncer de colon. O sea que el pólipo es la lesión previa al cáncer, pero hasta que se transforma en cáncer pasan hasta 8 ó 10 años”, contó al ciclo “Informados de todo”.

Y agregó:“Se vio el tumor en el estudio, se tomó una biopsia y se mandó a anatomía patológica. Esto fue lo que hizo que se le recomendara a Fede continuar los estudios histológicos y genéticos, y eventualmente el terapéutico en el Fleming con el equipo de cirugía oncológica y con oncólogos clínicos”.

El especialista elogió la valentía del hijo de Carmen Barbieri. “A pesar de ser una lesión cancerosa está en un estadio inicial. En una persona joven como él, con su temperamento, que lejos de deprimirse o aquietarse se puso de pie nos da una lección a todos (es de buen pronóstico)”, remarco.

Caro también advirtió sobre el tiempo que le tomará sanar a Federico Bal: “Quizá su recuperación sea muy precoz, o quizá lleve un poco más de tiempo. Todo depende de la respuesta del paciente a su patología. Él durante el tratamiento puede desempeñar su vida habitual. Aunque lo que necesitamos es que él ponga su energía en la recuperación”.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Bal

Si bien Sofía Aldrey, la novia de Federico Bal, conserva un bajo perfil, al escuchar a su novio hablar con tanta honestidad en las redes sociales sobre su salud no pudo frenar el impulso de dedicarle un emotivo mensaje: “Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo”, le escribió la joven que lo acompaña desde hace dos meses, cuando se conocieron en la ciudad de Mar del Plata, de donde Sofía es oriunda.

Como se recordará Fede estuvo, hasta el viernes pasado, protagonizando la obra “Mentiras inteligentes”, en “La Feliz” junto a Mica Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena.

Tras recibir no solo el apoyo de su novia sino el de miles de personas que le dejaron comentarios en sus redes sociales, Fede agradeció por Twitter. “No puedo expresar en palabras la emoción que siento al recibir esta cantidad enorme de mensajes de apoyo, de cariño, de empatía. Soy feliz de tenerlos, me hacen bien, y sobre todo agradezco que hayan entendido lo más importante de mi mensaje: un estudio a tiempo te salva la vida”, señaló Fede muy emocionado.