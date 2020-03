Montamat: “Con un petróleo a U$S30, Vaca Muerta es inviable, a nadie le conviene un precio bajo del barril”

10/03/2020 - 23:45 Economía

El ex secretario de Energía de la Nación y actual director de YPF, Daniel Montamat, se refirió al temblor financiero global en los mercados mundiales que impactó en el precio del petróleo y, a su vez, a cómo influye este sacudón a partir de la pandemia del virus corona, en los proyectos hidrocarburíferos locales.

Montamat habló con EL LIBERAL y desde su punto de vista, "hay una retroalimentación de expectativas negativas. Creo que estamos en una burbuja negativa de expresión colectiva también irracional porque los fundamentos de la economía del mundo no están para esto, sí dan una ralentización pero no para que se desplomen todas las cotizaciones".

En ese contexto, se refirió a la caída del precio del petróleo: ‘Va a estar medio volátil el precio del petróleo afectado por este fenómeno de burbuja negativa. Entonces, si uno quiere ver por el lado de la demanda la economía mundial va a crecer menos este año. Nadie habla de recesión aún pero este problema del corona virus puede restar un punto de crecimiento. Eso es menos demanda de petróleo y obviamente el petróleo tendría que bajar de precio, aunque desde principios del año hasta ahora viene cayendo casi un 30%’.

Pese a que en la víspera el petróleo tuvo una ligera recuperación de casi un 10% tras caer un 25%, Montamat se preguntó: ‘¿A quien le conviene estos precios de alrededor de U$S30?. No le conviene a nadie’. Puntualizó que ‘uno podría decir que le conviene a los productores con bajo costo, como Medio Oriente, Rusia, pero cuidado porque una cosa es el costo y otra lo que ellos necesitan para su cuestión fiscal para tener financiadas sus cuentas públicas, ese ‘break even’ (cubrir los gastos) fiscal por barril es mucho más que los U$S10 ó U$S15 de costo por barril. Por ejemplo, para recuperar los costos que tienen en Arabia Saudita es U$S80 por barril, en Irak U$S100, en Argelia U$S100 por barril. En Rusia, U$S42,4, o sea que un barril a U$S30 ó U$S35 no le cierra a ningún país productor’.

Añadió que ‘tampoco les conviene a países compradores porque se desplaza producción más cara, como el shale americano, como nosotros o el petróleo de aguas profundas. Quedamos más expuestos luego a la oferta de aquellos países que están en zonas calientes y que si ya han hecho acuerdos tipo cartel, apenas vean que se caen otras ofertas para atender la demanda, se van a volver a coaligar y van a subir los precios. Tanto productores como compradores, tienen que convivir con un petróleo de alrededor de U$S50 a U$S60’.

Afirmó que ‘vamos a un mercado volátil pero me parece que cuando pase esta tormenta, cuando se empiecen a hacer las cuentas de nuevo y se empiecen a recomponer los valores, vamos a volver a un petróleo de valores más cercanos a lo que cotizaba antes de esta debacle’.

El experto señaló en cuanto a cómo influye en proyectos como el de Vaca Muerta, que ‘un petróleo de U$S 30 el barril hace inviable Vaca Muerta, pero también hace inviable proyectos en EEUU , en Brasil, proyectos en todo el mundo salvo Medio Oriente’.

“Si los precios tienden a la baja, hay menos impuestos para repartir”

En su perspectiva, "hay que atravesar la tormenta, sabiendo que no sos formador de precio sino tomador de precio. Estos precios de hoy van a matar muchos proyectos nonatos que to­davía no han tenido vida en el sector petrolero, pero Vaca Muerta tiene ventaja que es un proyecto con vida y que ha de­mostrado una producción intensiva alcanzable”. Agregó que “si no se puede trabajar por el lado de los precios, nos tenemos que seguir preocupando para cuando pase el chubasco de reducir costos y aumentar productividad bajos 2 condiciones que deben venir dadas desde el Estado".

En primer lugar ‘la estabilidad macroeconómica, como estos son proyectos de largo plazo, el tema cambiario, todo aquel que entierra dólares tiene que sacar pesos y no lo puede cambiar por dólares, eso es lo que mata la inversión‘.

Por otro lado, ‘la segunda condición es previsiblidad institucional, que no se cambien las reglas de juego‘. Agregó que "cuando esto pase los precios se van a recomponer, cuando se reacomode hay que trabajar para bajar los costos, la productividad y darle una macro estable y previsible".Señaló que en materia fiscal, ‘si los precios tienden a la baja ,las regalías de las provincias van a bajar, hay menos renta para repartir, menos utilidades ,menos impuestos a las ganan­cias, en la medida que esta recomposición de precios se des­cargue en el mercado domestico, va a haber menos impuestos del sector hacia el fisco, puede que los precios declinantes también se traduzcan en exportaciones declinantes que ahí también caen las retenciones, impacta negativamente‘.