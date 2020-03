Julieta Beltrán: “Quienes violan el aislamiento reciben una multa o prisión”

10/03/2020 - 23:58 Santiago

Julieta es una joven santiagueña que está hace cuatro años en la región de Lombardía, y vive muy de cerca la situación generada por el coronavirus en Italia. Asegura que la ciudad está paralizada, y que sólo se puede salir de las casas para comprar provisiones o por razones de fuerza mayor, justificadas ante las autoridades policiales o militares, en caso contrario “te sancionan con una multa de 250 euros o tres meses de prisión, que es lo que dice el decreto”.

“Lombardía está totalmente paralizada. Hay muchos controles de efectivos policiales y militares, la gente está tomando todas las precauciones que les ha dicho el Ministerio de Salud, así que está prácticamente vacía la ciudad”, aseguró Julieta.

Contó que las recomendaciones son las difundidas, de lavarse las manos, desinfectarse todo el tiempo, usar las mascarillas y guantes y, fundamentalmente, que permanezcan en sus casas.

“Ahora no se puede salir, salvo situaciones extremas o de trabajo o de algún familiar enfermo. Si se quiere circular por la Lombardía se tiene que declarar en un formulario de la policía, porque si no, te sancionan con una multa de 250 euros o tres meses de prisión, que es lo que dice el decreto”, explicó.

Dijo que se puede ir a trabajar, “pero muchas empresas están dejando que los empleados se queden en las casas, no les descuentan, y otros lo hacen de manera virtual desde la casa. Hay muy poca gente que está trabajando”.

Respecto de la forma en que se abastecen de insumos para el hogar, comentó que “una sola persona del grupo familiar puede salir a realizar todas las compras, y en caso de que lo pare la policía o los militares, hay que demostrar que se vive cerca del lugar al que se fue a comprar”.

“La gente anda permanentemente con barbijos y guantes, y el decreto dice que debemos estar como mínimo a un metro de distancia de otra persona. Si bien se vive con temor, la gente es muy responsable, toma todas las precauciones que les dice el Ministerio de Salud, y dentro de todo, están tranquilos. No hay escuelas, no hay universidades, no hay eventos deportivos, hasta el 4 de abril. Los servicios están limitados, los bancos lo hacen todo virtual, y el transporte se ha reducido en un 60%”, relató.

Aseguró Julieta que Italia “es el único país que ha querido monitorear los casos positivos”, porque en otros países de Europa se hicieron menos controles.

“Aquí se hicieron más de 3.000 controles, Italia se ha puesto a disposición para tener un monitoreo casi exacto de los casos que hay. En otros países no están dando la información correcta, tengo un pariente en Bélgica que está infectado de coronavirus y como no hay un control, le dijeron que se quede en su casa 15 días en cuarentena, pero no le hicieron ningún control, y no pueden saber si tiene el virus o no. Italia reporta los casos reales, otros países no lo hacen”, finalizó.