FÚNEBRES | 11 de marzo de 2020

11/03/2020 - 00:19 Funebres

Fallecimientos

- Adriana Margarita Calvo

- Zaira Esther Paz (La Banda)

- Hugo Domingo Fernández (Clodomira)

- Guido Gabriel Sgoifo

- Rafael Jaime (Fernández)

- Esmilda Coronel de Coronel

- Hugo César Frola

- Olga Faustina Leiva

- Luis Ernesto Colovini

- Transelina Pérez (Clodomira)

- Juan Carlos Campos (Clodomira)

- Jorge Eduardo Medina

Sepelios Participaciones

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. José Isa Assán, Delia Leon de Assan, acompañan en el dolor a sus hermanos Carlos, Aurellia, Luis y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "A pasado de la muerte a la vida eterna". (Jn. 5,24). Tu vecina y amiga Gringa de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel, CPN Marita, hijos políticos, nietos: Lisandro, Franco, Azul y Camila, abrazan con todo afecto en tan doloroso momento a sus hermanos. Elevamos oraciones por la feliz resurrección, paz y resignación a su familia.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Perdurará por siempre el recuerdo de nuestra juventud compartida que caminó por la vida, nos mantuvo en unión espiritual junto a nuestras familias, a nuestra vocación docente, y mis esbozos literarios. Gran persona Paulina. Buen viaje sembradora. Sin duda, nuestro buen Dios te recibirá y te obsequiará el lugar de los elegidos que te tiene reservado por merecimiento propio. Paz eterna para ti. Betty Larcher y familia participa su fallecimiento. Nuestras condolencias a toda la querida familia.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Celsa Soriano de Diaz, esposa del Prof. Carlos Alberto Diaz, participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Porota y a su cuñada Titi en estos tristes momentos. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Mauricio Dominguez y Clara Noemi Achaval, sus hijos Gladis, Ana Maria, Luis, Daniel, Carlos y Marcelo Dominguez, con sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Tia Pauli querida, hoy nos toca despedirte con mucho pesar, fuiste un poco nuestra madre y nuestra maestra, de quien recibimos muchas enseñanzas: para el intelecto y para la vida. Descansa en paz junto a tus padres y hermanos. Tus sobrinos José, Silvia y Juan Manuel Rodriguez, sobrinos políticos Néstor, Lucrecia y Graciela, sobrinos nietos Virginia, Victoria, Ailén, Gabriel, Luz Delfina, Emilia y Juliana participan con profundo dolor tu partida a la Casa de Dios. Elevan oraciones en tu querida memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Valle Santan, su esposa Panchita, sus hijas Prof. Sandra, Esc. Silvina, hijos políticos Germán Lorenzo, Dr. Luis Herrera, nietos Leandro, Aril y Marcos participan con profundo pesar el fallecimiento de Paulina y acompañan en el dolor a Anchi, Porota y Pelado. Se ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Compañeros de promoción 1962 acompañan a su hermano Anchi, por la perdida de Paulina. Brille para ella la luz que no tiene fin. Oraciones en su memoria y resignación para toda la familia.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Luis Alberto de la Rúa y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella, la luz que no tiene fin". Julio Gamietea y Clara Bovoli, Diego Saavedra y Clary Gamietea con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos.

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. El Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus hermanos Tessy y Jorge Calvo, sobrinos y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Lic. Leyenda Cardoso de Barrera y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Coronel, Ernesto Ramón Barrera, hermano de la vida de su Sobrino Jorge Calvo, participa con dolor el fallecimiento de su hermana, y ruega oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e H ijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira y nietos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Rogamos oraciones por su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Teresita Saavedra de Alfredo, Ángel Ernesto Alfredo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Tesy y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Tesy y demás familia, elevan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Lia Valdini Rentería de Sarmiento y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Tecy, a sus hijos y flias. en tan doloroso trance. Dios lo reciba en su morada.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Susana Adelia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y excompañera, acompaña a toda su familia en este difícil momento.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus amigos Miguel Eugenio Zirpolo, Marta Blanes y sus hijos Rosa Maria y Miguel Eugenio, Zuzuca Blanes, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oroaciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Miguel Angel Rodriguez con gran pesar participa su fallecimiento y acompaña a toda su flia. Ruega oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Sus amigos y, Monica, Pelo y Antonella, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CALVO, ADRIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Mariano Jaime,Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignaco, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia de sus grandes amigos Juan Cruz Montenegro, Judith Beltran y Lara. Elevan oraciones en su memoria.

COLOVINI, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposa Soledad Amparo, hijos Daniel, Carlos, Ivana, Adrian, Debora, nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo SV nº 2. P.L. Gallo 330. Servicio HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL DE CORONEL, ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hijos: Kuky, Chicha, Juan Carlos y Chiquitino, sus hijos pol.: Omar, Juan Carlos y Chiqui, y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. de Santa María. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Caruso Cia. ARg. de Seguros S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE CORONEL, ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su sobrino Mario Alberto Coronel, su esposa Alicia Roldan, sus hijos Carla, Pablo y Martin participan con inmenso pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CORONEL, ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Raquel Haydee Nuñez, sus hijos Negro, Luis y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Maria Laura Zavaleta, lamenta con profundo dolor la partida de Hector Roberto Dapello. Acompaña a su esposa Meki y a toda su familia ante irreparable perdida. Que en paz descase Roberto.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hijos Pablo, Fernando, Hugo, su ex esposa Olga Charriol, su nietos Victoria Frola y su madre Olga Suarez, part. su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FROLA, HUGO CESAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su primo Coco Leguizamón, su esposa Escribana Graciela Coronel, sus hijas Dra. María Florencia, María Constanza y Dra. María Paula Leguizamón, sus nietos Salvador e Irina, participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

FROLA, HUGO CESAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Carlos A. Velarde participa con hondo pesar la partida de su compañero de Universidad y amigo de vida y envía sus sentidas condolencias a su familia.

FROLA, HUGO CESAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Carlos María Borges (p), Carlos María Borges (h) participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estas instancias de dolor.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Chino Gubaira, Fabiola Vittar, Oso y Tuti y flia, Gabriel, Guada, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanses en paz.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Gabriela Cortez, Javier Gonzalez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo " Loro Gordo " Ruegan oraciones en su querida memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Daniel Yocca y familia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan a Dios brinde pronta resignación a su apreciada familia.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Prof. Fabian Ottinetti, su Sra. Lic. Gabriela Acuña, sus hijos Matias, Santiago y Martina, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Jorge Charriol, Adela Gallo y sus hijos Olga, Marcelo, Mariela y Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo y señora Marta Blanes, sus hijos Rosa Maria y Miguel Eugenio, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso trance.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Auad, Ricardo Abdala y Marcela Gomez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Andres Nassif y familia, acompañan con profundo dolor a su amigo Payo y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Tus amigos del grupo Amor a Racing, participan con profundo dolor el fallecimiento de uno de los Integrantes Colaborador reconocido Dr. Hugo Frola, quien nos dejó su capacidad, amor y pasión por el Futbol Ferroviario y Acedémico, que tu partida se hacia la Gloria Soñada, Rogando descases en paz.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos y nietos, participan el fallecimiento de su Amigo Hugo en un recuerdo respetuoso a su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Daniel Matteucci, Karina de Matteucci y sus hijos Antonela y flia., Gianina, Luisina y flia., y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Hugo. ruegan oraciones en su memoria.

FROLA, HUGO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dres; Arturo, Luis, Manuel y Victorio Hernandez, lamentan profundamente su fallecimiento y despiden al brillante profesional del Derecho. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ADRIANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Compañeros de su hermano Gabriel Leguizamón de la Escuela Tecnica Nº 3 Ing. Santiago Maradona: Roxana, Miguel, Cristina, Luis, Raul, Guilli, Claudia, Marta, Andrea, Alejandra, Gabriela, Gisella, Magali y Teresa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hijos Mario, Alberto y Maria Veronica Garzon, hija pol. Gladiz Bovati, tus nietos Antonella, Franco, Joaquin, su bisnieta Aldy y demas familiares, participan su fallecimiento sus restos seran inhumados 11 hs. cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo P.LGallo 330. S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Porque su amor nunca pasa. Sus hijos Veronica y Luis, y su nietos Joaquin Mussi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hijos Mario a. Garzón, Maria Verónica Garzón, su hija politica Gladys Bonati, sus nietos Antonella Garzón, Franco Garzón y Mauro Iñiguez y Joaquín Mussi y su bisnieta Alai Iñiguez. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Eduardo y Graciela Detling y flia., y Agustin y Yasmine y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañamos a la familia en tan dificil trance.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Luis Longo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, OLGA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su sobrino Camilo Graziani y flia., Jorge Graziani y flia., Edgardo Ciliberti y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, ARGEMINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Catalina Jiménez, Adela Llanos, Berta Llanos, Arnaldo Llanos y Reyes Llanos y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda la familia. Elevamos una oraciónpor su eterno descanso.

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. La Agrupación Cultural "11 de Setiembre", participa con mucho dolor su fallecimiento. Con gran agradecimiento la recuerdan por su participación como destacada integrante de esta institución. Argentina Mateo de Brizuela

MANSILLA, DOMINGA ESMERIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Chicha López de Moreno, desde la ciudad de Ojo de Agua hace llegar a sus hijos, sus sentidas condolencias. Tita, fuiste amiga desde la infancia y nunca dejamos de estar en contacto, tu partida a la casa del Señor me dejo muy triste le pido a él te acoja en sus brazos y te deje ver la luz de su rostro y santa resignación para Susi, Piri y Lito. Ojo de Agua.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Con mucho pesar participa su fallecimiento Argentina Mateo de Brizuela y familia, rogando a Dios por el consuelo de toda su familia.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Hugo Argañarás, Angela Innamorato, hijos y respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando con afecto a su hermano Roly y a toda la flia., en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Carlos Carranza y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de siempre Buby, acompañando a su familia en este dificil y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Marisa Martínez y Neco Elías y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia y hermanos y familias. Ruegan oraciones para el descanso de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposa: Tina, sus hijos: Ñora, Jorge y Gaby, sus hijos pol.: Fabio y Claudia y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Org. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su hermano Juan Carlos del Valle Medina, su esposa Graciela y sus hijos Pely, María Eugenia, Miguel, Ceci y Ale participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.)Falleció el 10/3/20|. Sus hermanos Rosa, Ricardo, Edmundo, Amanda, Miguel, Juan Carlos, Teresita, Víctor, Hugo, Nestor y sus respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio privado Parque de La Paz.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su sobrina Graciela del Valle Medina y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. La comunidad educativa del Colegio Secundario 2 de Abril participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de nuestra estimada compañera, profesora Nora Medina. Elevan una oración en su memoria. y ruegan por la pronta resignación.

MEDINA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Amigos y compañeros del Colegio Secundario "2 de Abril" de su hija Norita, acompañan a toda la familia con profundo dolor el fallecmiento de su padre. Elevan al Altísimo una oración en su memoria y pidiendo una resignación cristina por sus seres queridos.

RICCI, DANTE ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/20|. Su madre Rosa Angélica Ávila y hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos al cementerio de La Aguada. Las Termas.

RUIZ, CÁNDIDA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Ahora descansas en los brazos del Señor que brille para Ti la luz que no tiene fin". Participan su fallecimiento. Sus hijas Betty Ruiz, Dora Ruiz, Tomasa Paladea, hijos politicos Walter Gómez, Héctor Cano, Atilio Bravo, sus nietos Ariel, Dario, Doris, Luciana Cano, Matias Paladera, sus nietos políticos Pablo Cordero, Agustín Bravo, sus bisnietos Nahuel y Fiama Cano, Benjamin Gómez, Catalina Cordero y Evangelina Bravo, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso hoy a las 9 hs.

RUIZ, CÁNDIDA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Bienaventurados los Misericordiosos por que recibiran Misericordia". Atilio Bravo, y sus hijos Claudia, Fernando y Mario, participan su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, CÁNDIDA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Blanca E. Cantero, sus hijas Marcela y Andrea con sus respectivas flias., acompañan a su amiga Betty y familiares en tan dificil momento. Rogamos pronto alivio y resignación.

SGOIFO, GUIDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hermanos: María Del Valle Sgoifo y Luis Enrique Sgoifo y Sra. sus sobrinos: Luis Cesar, María Mercedes y flia., Enrique y flia y Fernando, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 8 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HiJO.

SGOIFO, GUIDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus primos Nazareno Sgoifo y Adela Pece, sus hijos Marcelo, Vittorio Sgoifo y Natalia Prado acompañan con dolor a sus hermanos María del Valle y Lucho y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, GUIDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Jesús es mi pastor, nada me faltará, En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Sus primos Lita Sgoifo y Biro López, sus hijos Santiago y Vicky Dominguez, Cecilia y José Robato con sus respectivas familias acompañan con dolor a sus hermanos María del Valle y Lucho. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE A. (q.e.p.d.) Falleció 11/3/17|. "Señor dale el eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Luis, sus hijos Martin y Ana Veronica, su hija política Miriam, sus nietos Maximo, Francisco y Lara, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse tres años de su fallecimientos. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "Jesús dijo en la casa de mi Padre, voy a preparar un lugar para vosotros". Su esposa Roxana, sus hijos Ignacio, Agustín y Rocío invitan a la misa a realizarse el 11/3 a las 20 hs. en la parroquia San Juan Diego del Bº Saint Germain con motivo de cumplirse un año de su partida al reino celestial.

SUÁREZ, PAOLA GIULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, él me hace descansar en verdes praderas". Su esposo Mariano Bulacio, sus hijos Giuliana y Lisandro Bulacio, sus padres Héctor y Valle, su cuñado Lucas Bulacio, sus suegros y demás familiares invitan a la misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20:30hs en la parroquia Virgen del Valle. Se ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. "Vivirás eternamente en el recuerdo de quienes tanto te amamos". Sus padres políticos Carlos Nieto y Amalia, hermanos políticos Alfredo, Karina, Daniel, Graciela y Silvina; su ahijada Milena; sus tías queridas Yola y Virginia invitamos a la misa hoy a las 20,30 hs. en la iglesia La Merced al cumplirse 9 días de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Gracias por el acompañamiento, por el gesto tan hermoso, no hay manera de agradecer la cordilidad y el cariño. Familias Di Sarlli, Candura, Ema Iturre, Barra-Martín, Chala y Moni (papis), tios Maga, Carlos Leti, primos Mario, Nely, Stella e hijas, amigos de la ciudad de Bs. As.,Patri y Juan Carlos de Mar del Plata.

Recordatorios

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Otro año más sin tu presencia física, pero sabiendo que te encuentras en compañía de nuestro Señor Jesucristo, rogamos recibas eternamente la gracia divina y permanezcas por siempre en el recuerdo de todos aquellos que supieron compartir los mejores momentos con tu talento, tus anédoctas, tus vivencias y toda tu bondad inigualable. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Su esposa Haydée, sus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, José, Rubén, Rosa, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recordarán siempre.

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Siempre recordamos aquel triste once de marzo cuando decidiste cerrar tus ojos y partir al encuentro del Señor Jesús, sabiendo que a su lado gozarías de la paz eterna, sin sufrimiento, para descubrir un mundo pleno de amor y gracia divina, que bien merecido lo tienes. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Sus hijos Raquel y Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, y bisnietos Martina, Luciana, Luciano, Justina y Mateo lo recuerdan siempre.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GARCÍA DE PÉCORA, NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/20|. Su hijo Antonio, hija política Elena, sus nietos Romina Pécora y Francisco; Antonio Pécora y Luciana; su bisnieto Juan Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Cocheria del Plata y serán inhumados hoy a las 16 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

GARCÍA DE PÉCORA, NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/20|. Sus hijos Antonio, José y Santiago; sus hijas políticas Elena y Mariela, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Cocheria del Plata. Saenz Peña Nº 371 y sus restos serán inhumados hoy a als 16 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

GARCÍA, ELIANA ABIGAÍL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Familia del extinto Pichón Ávila: su esposa Ramona Luna, sus hijas Claudia Marcela y Ma. José Ávila, lamentan inesperada partida, acompañamos en este dolor a Eliana y demás fliares. Rogamos oraciones y bendiciones.

GARCÍA, ELIANA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Los compañeros de su mamá Eliana Ávila, profesores de áreas especiales de la Esc. 824, turno tarde, participamos y acompañamos a su familia en este doloroso momento que atraviesan. Ruegan una oración por su alma.

GARCÍA, ELIANA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. "Jesús te llevaste un ángel preciosa para iluminar junto a ti el cielo". Alberto Garces y Ada, Ronald Garcés y flia; Shirley Garcés y flia, acompañamos en el dolor a sus amigos Norma, Carlos y demás familiares. Pedimos al Altísimo los reconforte.

MEDINA, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan con profundo dolor los alumnos de 6º E de la Escuela Amadeo Jacques Nº 55 de su madre la Seño Gladis. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ZAIRA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Su hija política Marcela Stulberg, sus nietas Valeria, Rocio, su hermana Marta, sobrinos Guido, Tyty, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A -Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

TAGLIAPIETRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposa Noemi Costas, su hija Guadalupe, h. politico Rene, nietos Yanette, Ariel, Guadalupe y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TAGLIAPIETRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan en tan dolorosa pérdida a su hija Guadalupe Tagliapietra y flia. pidiendo oraciones para su descanso eterno y pronta resignación para sus fliares.

Invitación a Misa

FARÍAS, MIGUEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 03/03/20|. Su esposa Carmen y sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:15 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los 9 dìas de su partida al Reino Celestial, para rogar por el eterno descanso de su alma.

FARÍAS, MIGUEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 03/03/20|. Su hijo Piri, su hija política Valeria y sus nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:15 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

PADILLA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/03/16|. Gordo: Un día como hoy pero ya hace 6 años, te despedías, con hasta luego sin imaginar que no te vería más. Fue muy doloroso verte partir tan inesperadamente, Gordo los años que vivimos juntos, el cariño con el que nos tratábamos, el amor que nos teníamos, miles de recuerdos al lado tuyo, imposible de olvidar. Gordo estás presente en mi memoria por el resto de mi vida. Dios lo decidió así y espero que él me dé la resignación que necesito. Tu esposa Elena Godoy, tus hijos Roxana y flia, Jorge y flia; hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20:30 en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposa Maria Alvarez, sus hijos Carlos, Hernán, Maria y Lucas, sus nietos Mara, Maximo y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Sumampa. Dpto. Quebrachos. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (SV). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, HUGO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Su hermana Graciela, sus hijos Barbara, Rocío, Emanuel, Nahiara, sus nietos Tiziano, María, Angelina y demás familiares, paricipan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, HUGO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Plácido César Bonahora participa con profundo dolor su irreparable partida, rogamos oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, HUGO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. César Alberto Bonahora (Macu) y familia participa con profundo dolor la partida de su entrañable amigo "Huquite" y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Eleva en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, HUGO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Amigas y excompañeras de su hermana Graciela Fernández; Kuky Gómez de Santillán, Miriam Taleb, Norma Prina y Neli Nebro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PEREZ, TRANSELINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposo Eduardo Ferreyra, sus hijos María, Ramón, Marta, Lucia y Damian, hijos politicos Transito, Juan, Alejandro, Ester, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 18 hs. en el cementerio Norte. Casa de duelo. A. Herrera y Mailin (SV). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su esposa Betti Nuno, sus hijas Maria Angeles, Karina, Iris Bettina Rafael, sus nietos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus hermanas Aixa y Sara Rafael y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García, sus hijos Ignacio y Cecilia partición con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Carlos E. Martínez y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y elevan oraciones en su memora, por su descanso eterno y por la cristiana resignación de sus seres queridos.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Enrique García, su esposa Sonia V. Martínez, sus hijos Enriquito, María Luz y Agustín, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Íntimo amigo Jose Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento de su gran amigo y elevan oraciones en su memoria.

Luis Alberto Fernández (Lucho), esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y neto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Héctor Moya, Nancy García e hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Pily, Estela Mimi y Olga Fortuna y familia, participan su fallecimiento acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Mirta Mirtha Rivero de Nuno, sus hijos Daniel y Adriana y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti despiden con cariño al querido y exvecino Jaime. Acompañando en tan irreparable pérdida a su esposa Betty, comadre Karina y ahijada Betiana. Pedimos oraciones en su memoria y pronta resignación a sus fliares. Descansa en paz Jaime y brille para ti la luz que no tiene fin.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Lucio Suarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que Dios misericordioso le dé el descanso eterno.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Lucia Bolomo de Hetmañiuk, sus hijos Carlitos (a) Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Juan Carlos Tauil su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén Tauil, y su nieta Alfonsina.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Maribe Carol de Parra y familia lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan con cariño a sus familiares y ruegan oraciones por su eterno descanso "Que brille para el la luz que no tiene fin.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. Ricardo A. Leguizamón participa con profundo dolor su fallecimiento y Ruega una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Luis M. Pizarro, esposa hijos, hijos políticos y nietos, participan con inmenso dolor du fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Walter Melanesio, Mirian Mainero y familia, participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Seño lo cubra con su manto de luz y le la paz eterna.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Dr. José María Milansio, esposa e hijo con profundo dolor participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su esposa, hijas y demás seres queridos.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Domingo Groppa, su esposa Lucila y sus hijos Domi., Franco, su hija política Carla y nieto Stefano Groppa, participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Omar Montenegro, su esposas Judith Villagrán y sus hijos Sandra. Dante, Dago y Darío y cada una de sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "No pienses que me he ido, no llores, solo imagina que estoy durmiendo, te visitare con el alba, te abrasare con el viento y cantare para ti en silencio". Su íntimo amigo Chicho Elean y familia participa con dolor su fallecimiento.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Ahora estas en un mejor lugar, en los brazos de nuestro Padre Celestial descansando" Victoria Spampinato vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su vecinos Lady, Nedda Moyano Soria y Hernán Melano participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Que Dios y la Virgen den resignación a Betty, Karina, Bettiana y a sus nietos.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga billar para ti la luz que no tiene fin". Víctor Nuno y toda su familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomás, Francesco y Nicole, hijas políticas y nieto, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Su amigo y amigo de la familia José Luis Cazzaniga, esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Familiares de Reina Victoria Cruz y Hugo Raúl Quiroga participan con sentido pésame el fallecimiento de su estimado vecino y amigo de toda la vida, rogando oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de sus seres queridos, "Que brille para él la luz que no tiene fin".

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos sus hijos Nicolás Albero (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Con tesón y espíritu emprendedor contribuyó a hacer realidad el gran anhelo de muchos. Raúl Quiroga y familia, despiden con pesar al estimado vecino y acompañan a sus familiares en este triste momento.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Elsa Tauil de Lascano, María Elsa Lascano y Mario Yocca y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su prima hermana Betty y a sus hijas Karina y Bettiana rogando por el eterno descanso de su alma "Que brille para él la luz que no tiene fin".

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Elena Landin de Celario, sus hijos Alberto, Mabel y Evelin Celario, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan oracione en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Le dijo Jesus yo soy la resurrecion y la vida, el que cree en mi aunque este muerto vivira´. Sus cuñados Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto, Merihs, Viviana Marcela, Stella Maris con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Su ahijada y sobrina Stella Maris Nuno, su esposo Oscar Rama y sus hijos Nicolás y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Anita Castiglione participa su fallecimiento y acompaña con cariño a la querida Bettiana y familia en este momento.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Nori Cheein de Auat y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la Lic. Iris Bettiana Rafael y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus primos hermanos Nora R. Rafael de Jimenez; Roberto R. Rafael y sus hijos Roberto, Florencia y Lucas despiden con dolor al querido Jaime y abrazan con cariño a su esposa e hijas. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Sus amigos Teresita Chemes, Quique Caldera, Tony de Caldera y sus hijos David, Melina y Daniel participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. Tota Kairuz, Raul Luna y su hijo Felipe, participan con dolor el fallecimiento del Padre de su apreciada amiga y colega Bettiana y acompañan a su esposa, hijas y nietos en tan doloroso momen to.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. La madre del corazón de su hija Bettiana, Silvia Suarez, su esposo Ricardo e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. El intendente de la ciudad de Fernández, Victor Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, obreros y empleados municipales participan con dolor su fallecimiento.

RAFAEL, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/20|. El Ing. Guillermo Luís Sanmarco, su esposa, Dra., Liliana Bellés de Sanmarco, y José María Sanmarco, participan con profundo dolor, el fallecimiento del padre de la Secretaria Académica de la UNSE, Lic. Yris Bettiana Rafael, y acompañan a su familia en tan triste momento.