“Si vos llegas a estar con otro hombre te voy a hacer c...”, amenazó a su ex pareja

11/03/2020 - 00:52 Policiales

Una joven madre, residente en la ciudad de Clodomira, se presentó en la Comisaría 16 y pidió ayuda, cansada del hostigamiento que recibe por parte de su ex pareja, con que está separada desde hace ocho años, aproximadamente.

Según contó la damnificada -de 31 años- mantuvo una relación con el sujeto por más de cuatro años y tienes dos hijos en común. Sobre el hecho de violencia manifestó que durante la tarde del domingo el acusado llegó hasta la peluquería donde ella estaba trabajando.

Al ingresar al salón de estética y notar que la víctima se encontraba sola, el acusado comenzó a gritarle: “Te voy a hacer c... vos no sirves. Si vos llegas a estar con otro hombre te voy a hacer c...”.

La víctima explicó, además, que su ex pareja se encontraba en estado de ebriedad. Sostuvo también que lo único que quiere es que el sujeto no se acerque a ella ya que no quiere retomar la relación con él.

Del caso tomó intervención la fiscal de turno Dr. María del Pilar Gallo quien ordenó que se notifique al acusado de una prohibición de acercamiento.