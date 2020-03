Kudelka no podría contar con Pablo Pérez y la “Lepra” visitaría a Central Córdoba con los once que vienen de caer ante Godoy Cruz

11/03/2020 - 01:20 Deportivo

El entrenador de Newell’s, Frank Kudelka, adelantó que no cree que vaya a contar con Pablo Pérez, Aníbal Moreno y Mauro Formica para visitar el domingo a Central Córdoba. Los tres futbolistas todavía no se encuentran recuperados por completo de sus respectivas lesiones. El DT aclaró que Facundo Nadalín es el único de los que sufrió dolencias musculares que está listo para reaparecer en la primera fecha de la Copa Superliga, según publicó ayer el diario La Capital de Rosario. Con características diferentes, Pablo Pérez y Moreno son importantes en el juego ofensivo del equipo y no tienen reemplazantes.

Pérez cumplió una semana del desgarro en el sóleo derecho. No hubo precisión del tiempo de recuperación. Lo común son tres semanas. Así se perderá el partido contra Central Córdoba y el del domingo 22 ante Patronato en el “Coloso”.

Moreno lleva dos semanas de las tres de recuperación de la contusión en el sóleo izquierdo. Menos previsible es el regreso de Formica. Faltó en los últimos cuatro partidos por una pubalgia. No juega desde hace un mes.

En tanto, Nadalín no estuvo en los dos últimos encuentros por un desgarro.