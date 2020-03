Mainoldi aseguró que el partido de mañana ante San Lorenzo será duro

11/03/2020 - 01:41 Deportivo

Leonardo Mainoldi tiene en claro que el segundo juego de la serie entre Quimsa y San Lorenzo, programado para mañana en el estadio Ciudad, será durísimo e invitó a la afición santiagueña a apoyar al equipo.

“El que piense que San Lorenzo no va a venir a Santiago a ganar y va a ser solamente un trámite, está equivocado. Vamos a tener que hacer un trabajo completo, los 40 minutos, más parecido a la segunda parte del primer juego. Y tratar de que sea así. Obvio que el rival también es quien es, tiene un plantel con experiencia y grandes jugadores. Y te pone la cosa complicada, no es fácil. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo más parecido a la segunda parte de lo que fue la primera”, explicó el capitán en referencia a lo ocurrido en el primer juego de la serie, disputado en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo.

Rendimiento

Consultado acerca del rendimiento de Quimsa la noche del lunes, señaló: “El equipo no bajó los brazos, no dejamos de jugar, seguimos creyendo en nosotros, en el trabajo que venimos haciendo. No hicimos una gran primera parte, sobre todo los últimos 5 minutos del segundo cuarto, antes del descanso, que fue cuando se fueron con la ventaja máxima, que fueron 13 puntos. Nosotros no estábamos del todo cómodos y ellos, todo lo contrario”.

“Coco”, como se lo conoce popularmente, extendió su explicación. “En el vestuario, dijimos que lo teníamos que ir a buscar, que no podíamos dejarnos estar. Y que no era como veníamos jugando durante el año. Tuvimos una reacción rápida, sobre todo en el tercer cuarto y nos metimos de nuevo en el partido. Y una vez que venís con ese envión y que estás 4 o 5 puntos abajo solamente, cambia totalmente el partido. Estoy contento por la actitud del equipo. No hicimos cada uno la guerra por su cuenta sino que hicimos un trabajo grupal, que eso nos dio el triunfo”, agregó el crédito de Cañada de Gómez.

Al ser consultado por la importante de la afición en el partido de mañana, comentó: “La vamos a necesitar. Realmente estoy convencido de que va a ser así, que la gente va a estar ahí, va a apoyar como lo viene haciendo durante toda la temporada”.

Por último, invitó a los santiagueños a asistir a la cancha. “Aprovecho para invitarlos a que vengan a la cancha a ayudarnos, porque cuando las cosas no están del todo fluidas, el envión de la gente realmente se necesita. Y en una instancia de semifinales, ganando 1 a 0 y teniendo la posibilidad de estar en casa, yo creo que hay que aprovecharlo y hacerlo sentir también. Esperemos que vengan el jueves y nos apoyen”, cerró entusiasmado.

El plantel de Quimsa volverá al trabajo hoy a 10.30, en el estadio Ciudad, a las órdenes del entrenador Sebastián González y su cuerpo técnico.