Sebastián Vega dio una muestra de valentía

11/03/2020 - 10:58 Deportivo

“La verdad nos hace libres”, fue el título que eligió Sebastián Vega para la carta que publicó ayer en su cuenta de Twitter y en la que visibilizó su homosexualidad, además de relatar los padecimientos que sufrió debido a ocultar su condición sexual durante varios años.

Por la valentía que demostró, el oriundo de Gualeguaychú recibió el respaldo generalizado del básquet argentino, a través de las redes sociales.

“Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar”, fueron las primeras líneas que escribió el alero de 31 años, hoy en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

“Aquella noche fue una de las peores que recuerde. No solo porque no pude disfrutar nada sino porque significó un cambio definitivo en mi vida y mis estructuras. Me debatía entre mis deseos de estar con otro hombre. Sufría, reprimía sentimientos, me sentía en falta. No podía comprender cómo me atraía una persona de mi mismo sexo, eso no estaba bien, eso no era lo normal. Yo quería ser normal”, agregó en la carta.

“Estuve de novio con una chica intentando continuar con mi vida heterosexual, pero después de un tiempo las ganas de estar con un hombre volvieron a surgir. Y entonces conocí a quien se convertiría en mi pareja por los siguientes seis años. Eran meses de absoluta confusión. Me mentía a mí mismo, negaba la realidad, estaba frustrado, triste. No entendía por qué me pasaba eso a mí. Yo quería ser uno más, quería encajar. Quería ser como mis compañeros y amigos. Y me empecé a hundir”, reveló.

“Percibía que mi profesión y mi vida personal iban por caminos diferentes al tal punto que llegué a considerar el retiro del básquet, que es lo que más amo en la vida, para dedicarme a algo que me permitirera tener una vida sentimental más tranquila, alejada de la exposición”, comentó “Seba”, que jugaba en Quimsa en ese momento.

Tomar las riendas

“En aquella temporada (14/ 15) empecé a lesionarme todo el tiempo. Mi cuerpo evidentemente me estaba gritando que algo iba mal, que tenía que cambiar. Así fue que, tras arrancar terapia, decidí tomar las riendas de mi vida y le comuniqué la novedad a mi familia. No me olvido más: encaré a mi papá y fui decidido a contárselo, con mucho miedo (terror diría), dando por sentado que me iba a echar de casa. Fui preparado para lo peor. No obstante, para mi sorpresa, su reacción fue de amor. Fue una escena dura. Casi se desvanece mientras le contaba, pero lo aceptó. Tuve que entender que era un proceso para él y para mi mamá. Y lo respeté. Fue un tremendo alivio encontrar respaldo en mi familia”, indicó.

“Monoco”, como le dicen sus amigos, comentó luego acerca de cómo fue la reacción de sus compañeros en Gimnasia: “Ya en Comodoro, jugando para Gimnasia, tomé coraje (mucho) y le conté a un gran amigo (Lucas Pérez) todo lo que venía viviendo. Temblando pude decirle que era gay. Su reacción fue súper natural. Al tiempo tomé valor y también se lo pude confesar al DT, Martín Villagrán, quien quedó anonadado, pero me brindó contención y afecto. Más tarde se lo dije al capitán del equipo, Diego Romero, y más tarde a otros compañeros”.

En el tramo final de la carta, explicó su decisión. “¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué quiero lograr? Lo más importante es poder cerrar una etapa y sentirme libre de una vez. Libre de culpa, de sentirme en falta. Demostrarles a todos, y a mí mismo, que mi profesión y mi vida personal o sentimental pueden ir por el mismo camino. Que puedo ser gay y seguir jugando al básquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga. Soy el mismo de siempre. También me gustaría que este disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación semejante”, señaló.

Vega tuvo dos ciclos en Quimsa. El primero, del 2011 al 2016 e incluyó el título de Liga Nacional. Y el segundo, en la temporada 2017/18. l

EN LAS REDES

Gabriel Deck: “Admiración y orgullo, amigo. Te quiero mucho”.

Quimsa: “En nuestro club dejaste una huella, no solo con un título sino como persona. ¡Fuerte abrazo de la familia fusionada y que seas feliz!”.

Emanuel Ginóbili: “Tu coraje va a ayudar a mucha gente, Seba! Ya está muy cerca el momento en que nadie tenga que anunciar su sexualidad para sentirse libre. Un fuerte abrazo!”.

Facundo Campazzo: “Te admiro mucho por la valentía de sacar esta carta y también me duele que hayas sufrido tanto. Tenemos que avanzar, la sexualidad de cada persona no debería ser cuestionada”.

Jonatan Treise: “Para nosotros (mi familia) siempre fuiste una gran persona, y este año que pasamos juntos siendo compañeros y a la vez más compinches descubrí en vos un ser increíble”.

Sergio Hernández: “Seguramente en poco tiempo no hará falta que las personas tengan que expresarse para poder ser felices! Seguramente vos, Seba, con esta carta llena de amor, habrás ayudado mucho a que eso suceda. Disfruta la vida amigo! Te quiero”.