El día de todos (Todas somos víctimas)

11/03/2020 - 12:56 Opinión

Por María Rita Oubiña - Periodista

Escena de "la gran comilona". Diego Capusotto encarna el protagonista de una gran encuentro gastronómico en la que un grupo de hombres come de todo, literalmente. Uno de ellos no aguanta y lo llevan en una camilla, mientras sus "compañeros" de festín le gritan ""¡¡¡pu, pu...!!!".

El hombre del sketch, había probado su exiguo machismo, según el parámetro social, por no poder comer tanto platos como para demostrar que un generoso estómago era un signo de masculinidad.

La pregunta que me hago es si el paso de comedia es o no un dato de la realidad y la respuesta me vino justo cuando un chico que me dijo que no se animaba a jugar al fútbol con determinado grupo porque eran demasiado agresivos. Su problema era no poder decirlo, puesto que temía ser tildado de debilucho o maricón. Términos que para un chico de su edad sí son ofensivos y hasta determinantes de ciertas reacciones.

Yo siempre me consideré machista por elección y femenina por educación. Me molestan sobremanera las palabras groseras y me gusta todo lo atinente a la feminidad, aunque de hecho ni por lejos me considero feminista.

Vengo de una familia en la que amé tanto a mi padre como a mi madre, aunque mi compinchismo era con mi papá. La fortaleza estaba repartida entre ambos y de algún modo muy sutil, mi padre dejaba que mi mamá ejerciera el matriarcado. Era algo implícito. Y creo que la mayoría de las familias de este confín, la madre es la piedra basal de la educación.

Aunque la prehistoria está basada sólo en estimaciones, se supone que el hombre cuadrúpedo, recolector y nómade, era quien recolectaba y la mujer cuidada los hijos. Recién con el homo erectus, que vino después vino con el sedentarismo trajo el reparto de tareas.

Lo mismo pasó con la pelea, la lucha por el alimento era tarea del hombre y las mil formas de la guerra que sobrevinieron con la civilización dejaron al sexo masculino expuesto a las peores masacres que ocurrieron en la historia.

Vuelvo a mi casa y a mi historia pequeña... hacia afuera, la sociedad estaba marcada por el predominio del hombre en las tareas más referenciales. Pero eso era un peso, mi padre debía ser exitoso por el imperio de ese patriarcado que hoy tanto se combate. Dentro del hogar todo era equilibrado, porque mis padres lo fueron, pero mi papi no podía ejercer sus debilidades, le estaban vedadas. Es decir, mi padre más que mi madre sufría el machismo, porque ella sabía cuáles eran sus acciones y las ejercía sin planteos, a mi papá le cabía la obligación de ser exitoso, poderoso, tener un buen auto, tener dinero y ser el proveedor en abundancia de la familia.

Y tenía debilidades, y seguro muchos miedos que no me contó pero yo intuía. Mi madre era fuerte y se expresaba, él callaba y yo adivinaba sus claroscuros. Los hombres, contra toda nueva corriente liberadora, han sido tan víctimas del patriarcado como las mujeres. Sobre ellos existían obligaciones de las que no se pudieron deshacer en siglos.

"No me cosifiques", dice la misma mujer que le exige la extensión de la tarjeta de crédito a su marido y vacaciones en Punta del Este.

¿En qué quedamos? y aquí nadie me puede perseguir con vara alguna porque crié orgullosa a mis hijos sola, y con convicción y porque a mi hermana la mataron y nunca se me ocurrió organizar una marcha, porque no creo en que un grupo de mujeres enardecidas sea el mejor modo de luchar contra tamaño dolor.

Estoy más bien en la vereda de la igualdad, porque tuve un gran padre y tengo un hijo varón al que amo con locura, quiero que mi celebración del día de la mujer, del mes de la mujer, del año de la mujer (en honor a mujeres realmente ponderables) no se banalice. Somos todos, según lo que nos toque vivir, víctimas de alguna injusticia, hombres y mujeres por igual. Por un mundo donde nadie sufra, donde no necesitemos celebrar días especiales, simplemente feliz día del buen ser humano.