La recomendación de "aislamiento social" por coronavirus abarca a 4 millones de personas de más de 65 años

11/03/2020 - 18:21 País

El debilitamiento del sistema inmunológico sumado a la alta prevalencia de enfermedades crónicas que presenta la población mayor de 65 años, coloca a este grupo -alrededor de 4 millones de personas en el país- en una situación de mayor vulnerabilidad para contraer formas graves e incluso letales del coronavirus, por lo que el Gobierno y sociedad científicas recomendaron su "aislamiento social".

En Argentina, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas contabilizó en 2010 4.104.648 personas de más de 65 años, "de las que se calcula que el 40% se encuentra sana y activa", explicó el médico geriatra, José Ricardo Jauregui.

"Sin embargo -continuó- con el paso de los años el sistema inmunológico se va debilitando pero, fundamentalmente, lo que sucede es que la prevalencia de enfermedades crónicas en los mayores de 65 como diabetes, insuficiencia renal, respiratoria (EPOC) o problemas cardíacos es muy alta", amplió el presidente electo de la Sociedad Internacional de Geriatría y Gerontología.

Y continuó: "La recomendación no implica que todos los mayores de 65 tengan que quedarse en sus casas, sin moverse, sino que aquellos que saben que tienen su salud más comprometida, asuman el cuidado de no ir a lugares con mucha gente como cine, teatro, confiterías, escuela de nietos, etc.".

Jauregui sostuvo que "de momento se trata de una recomendación, no de una prohibición que apela a la conciencia social de cada uno".

En la misma línea, el médico infectólogo Pedro Cahn describió a Télam que "esta es una enfermedad que en principio, por razones que no entendemos del todo bien, no afecta a los niños menores de 10 años, y que cuando afecta a los jóvenes lo hace de una manera bastante moderada produciendo cuadro gripal pero sin mayor gravedad".

"Pero en los mayores puede ser mucho más grave", sostuvo el director médico de la Fundación Huésped y recordó una estadística: "En los menores de 30 años la tasa de mortalidad es 0,2%, lo que significa que de cada 1.000 personas, dos tienen riesgo de fallecer, mientras que en los mayores de 80 es el 15%, es decir que de cada mil personas 150 tienen riesgo de morir".

Cahn, quien estuvo presente ayer cuando se realizó el anuncio de la recomendación por el Ministerio de Salud, enfatizó que "por eso las medidas que estamos proponiendo de aislamiento social a los mayores de 65 años para que no vayan a lugares donde hayan grandes concentraciones de personas así como evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas".

Jauregui sostuvo, además que "los cuidadores de personas mayores deben implementar procedimientos de aislamiento y cuarentena, de la misma forma que se hace ante cualquier brote de una enfermedad contagiosa, tales como gripe y gastroenteritis".

E informó que las residencias de larga estadía para personas mayores, conocidas como geriátricos, se encuentran elaborando e implementando protocolos "acordes a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".

En el día de ayer PAMI creó una comisión de expertos y puso en marcha un protocolo sanitario para las residencias de larga estadía propias, donde viven unas 200 personas mayores, y las 561 residencias conveniadas, donde viven otras 22.500 personas.

Además de mantener la higiene de los espacios, el lavado frecuente de manos, la provisión de dispensadores con solución hidroalcohólica en áreas comunes, se indicó la prohibición de visitar estas residencias a cualquier persona que haya viajado a los países afectados en los últimos 14 días, así como también a quienes presenten síntomas respiratorios.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral, consultar inmediatamente al 139 (CABA y Conurbano bonaerense) o 138 (resto del país), para evaluar el riesgo y determinar las acciones subsiguientes.

En caso de ser posible, las autoridades también recomiendan postergar viajes a áreas de transmisión de coronavirus.