Roberto Lavagna: “Es necesario reordenar el gasto y bajar impuestos para reactivar”

12/03/2020 - 00:23 Economía

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, señaló como necesario ‘reordenar el gasto público y bajar los impuestos’ para reactivar la economía.

Advirtió que ‘la fuerte suba de los impuestos a la clase media está impidiendo que la economía arranque’, a la vez que consideró que ‘va a hacer falta una quita del 20% al 30%’, respecto a la renegociación de la deuda además de una rebaja de la tasa de interés y extender los plazos de pago. Asimismo cuestionó que ‘hubiera sido mejor no poner exclusivamente a la deuda en el centro’ de la agenda.

Explicó que ‘el Gobierno le ha puesto plata en el bolsillo a la gente, esto está haciendo que los sectores de menores ingresos y los de clase media baja hayan empezado a recuperarse, simultáneamente hay una muy fuerte suba de impuestos que golpea a la clase media para arriba, esto está impidiendo que la economía arranque. Arranca por los sectores de menos ingresos, pero se frena con los que tienen que pagar las expensas a fin de mes’, graficó.

‘El peso impositivo sobre los sectores medios está en el límite absoluto’, criticó el economista y dijo que en este momento ‘nadie quiere ceder nada’. ‘Obviamente no lo van a hacer los sectores más atrasados, el desafío es poder levantar a los sectores medios y medios altos, bajando la presión impositiva y haciendo un gran trabajo en materia de reordenamiento del gasto’, añadió.

‘Mientras no se asuma que no se puede seguir resolviendo esto subiendo impuestos, el sector de ingresos medios va a sufrir mucho y la economía no va a terminar de arrancar’, cuestionó

Respecto de la renegociación de la deuda dijo que ‘esperemos que haya una quita. Hubo una primera etapa de la negociación de muy buenas intenciones donde se iban a alargar los plazos, se iba a bajar la tasa de interés, pero no iba a haber quita. Se separaron 4.500 millones de dólares para pagar hasta el 31 de marzo, venía todo de una manera que ojalá se hubiera podido cumplir, pero esa etapa ya pasó. Vino el bono de Buenos Aires, el bono dual que se reprogramó y ahora el A2M2 donde una parte hubo canje y otra parte se la pagó, hubo de todo’, analizó el economista. ‘Ahora hay que hacer una oferta y empezar realmente la negociación’, enfatizó.l