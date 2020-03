La dirigencia quiere que los jugadores que no rindan no sean tenidos en cuenta

12/03/2020 - 01:37 Deportivo

El 0-3 ante Independiente, en Avellaneda, trajo secuelas. La imagen que dejó el equipo fue muy pobre y por eso la dirigencia de Central Córdoba rápidamente tomó cartas en el asunto. El lunes por la noche hubo una reunión con el entrenador Gustavo Coleoni en la que le dejaron en claro el respaldo, pero además le pidieron ajustar donde haga falta para salir a flote. Y le apuntaron al rendimiento de algunos jugadores.

“Estamos preocupados por la situación. Hemos bajado mucho el nivel de juego del equipo. Esto no era así en el inicio del torneo. Por eso nos reunimos cuerpo técnico y dirigentes y planteamos una postura de rever esta situación para dar un golpe de timón y cambiar el momento que vivimos”, comentó el presidente de la institución ferroviaria, ingeniero José Alfano, en diálogo con Noticiero 7.

El que tuvo un tono más fuerte en sus declaraciones, también en Noticiero 7, fue el vicepresidente ingeniero Víctor Paz Trotta, quien hizo hincapié en volver a ser un equipo “agresivo” y para eso sugirió que no sean tenidos en cuenta “los jugadores que no rinden”.

“Les pedimos volver a ser el equipo agresivo que éramos, que era algo que nos distinguía. Queremos que se evalúe el rendimiento de algunos jugadores para que no sean tenidos en cuenta en los próximo partidos”, disparó.

Con respecto al cuerpo técnico que comanda el “Sapo” Coleoni, Alfaro comentó que “nosotros le damos nuestro apoyo al cuerpo técnico para que pueda lograr el objetivo de quedarnos en la categoría. Terminamos el campeonato fuera de la zona de descenso y eso es importante. Pero creemos que tenemos potencial para estar mejor”.

Por su parte, Paz Trotta aseguró que no se habló de plazos, pero dejó entrever que los resultados marcarán el camino. “No le pusimos un plazo al cuerpo técnico, pero dados los próximos resultados habrá que evaluar. Tenemos la confianza en que podemos revertir la situación”, cerró.

La Reserva volverá a jugar en el Terrera

Tras jugar los tres primeros partidos de este año como local en cancha de Vélez de San Ramón, la Reserva de Central Córdoba se presentará mañana por primera vez en el 2020 en su estadio Alfredo Terrera. Será a partir de las 9 y ante Newell’s Old Boys de Rosario, por la primera fecha de la Copa de la Superliga.

El equipo que dirige Jorge Calabró jugó en San Ramón los primeros tres compromisos de este año: ante Colón (1-1), frente a Boca Juniors (0-2) y contra Banfield (1-2). Y mañana, por primera vez en casa, intentará retornar al triunfo. Por otra parte, este sábado comenzará el torneo de Juveniles SAF con la disputa de la 2da fecha (la primera fue postergada la semana pasada). Central Córdoba enfrentará a Arsenal.l

Fernando Espinoza vuelve al Oeste tras la derrota ante Defensa y Justicia

Fernando Espinoza fue designado para dirigir el domingo el cotejo entre Central Córdoba y Newell’s, a las 22 y en el Terrera. El mendocino de 36 años, que está secundado por Cristian Navarro y José Castelli, dirigió una sola vez al Ferro en Primera y fue en la derrota ante Defensa y Justicia (1-2), también en el Oeste. Además, en la B Nacional lo dirigió en otras tres ocasiones, con dos derrotas y un empate, aunque este último fue en Junín, cuando ascendió a Primera tras ganarle por penales a Sarmiento.

Los otros árbitros para la primera fecha serán:

Viernes: 19, Gimnasia vs. Banfield (Andrés Merlos); 21.10, Patronato vs. San Lorenzo (Pablo Echavarría). Sábado: 15.30, Independiente vs. Vélez (Mauro Vigliano); 17.45, River vs. Atlético Tucumán (Germán Delfino); 20, Godoy Cruz vs. Boca (Darío Herrera). Domingo: 15.30, Huracán vs. Talleres (Patricio Loustau); 17.45, Unión vs. Arsenal (Néstor Pitana); 20, Aldosivi vs. Racing (Fernando Rapallini); Lunes: 19, Lanús vs. Argentinos (Nicolás Lamolina); 21.10, Rosario Central vs. Colón (Fernando Echenique).l