Se viene el sexto capítulo del torneo “Alberto Villavicencio”

12/03/2020 - 16:26 Interior

CHOYA, Choya (C) Con la programación de seis partidos se disputará la sexta fecha del certamen “Alberto Villavicencio”, el cual es organizado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Según lo informado desde la comisión directiva los juegos tendrán como sede el estadio del Club Instituto Tráfico de Frías el sábado.

Los equipos que lideran las posiciones son Aoma y Tiro Federal con 12 unidades. Luego se ubican Juan Perón y Barrio Oeste 10; Los Tornillos 9; entre otros.

El fixture tendrá el siguiente orden de encuentros: Carnicería Chupino vs Tapso; Los Cuervos vs Juan Perón; Aoma vs Barrio Oeste; M y M Deportes vs Loma Negra; Verdes de Yapeyú vs Sanjuanino y Los Tornillos vs Tiro Federal.