El Preparación pone segunda

12/03/2020 - 21:39 Amateur

Mañana, en los horarios de las 16.30 y 18, se jugará la segunda fecha del Torneo Preparación de la Liga Federal, en sus categorías C31, C38, C41 y C43. El programa es el siguiente:

En Aranda (Clodomira): Casa Maud-Kiosko Viky FC vs. Luis Coria Repuestos FC (C31) y Est. de Serv. Anabel FC vs. La Fusión (Gremio-Coca) (C38). En Antajé: Antajé FC vs. El Progreso (C31) y 14 de Enero FC vs. Isa Inst. Sanitarias (C31). En Agricultores: Agricultores FC vs. Amigos Textiles (C31) y Farmacia Abdala vs. Cimes (C31). En Polly Nº 1: Banfield vs. Corralón Anicar (C38) y Banfield vs. Julito Repuestos FC (C43).

En Luz y Fuerza Nº 1: Tapiales Las Gemelas vs. Joyería Luciana (C31) y CSyD. Menéndez vs. Nueva Autonomía FC (C43). En Luz y Fuerza Nº 2: El Deport FC vs. Piquito FC (C38) y El Desafío FC vs. Los Gauchos (C38). En Sutiaga: Pinturería Pintenoa vs. La 22 FC (C31) y Sutiaga FC vs. Iosep (C31). En Los Romano: Huracán vs. Stilnovol FC (C31) y Dr. Beltrán vs. Metalúrgica Dorrego (C43). En Unión de Beltrán: Beltrán FC vs. Las Cejas FC (C31) y Nuevo Beltrán FC vs. Argentino Jrs. (C38).

En Copse: Copse FC vs. Centenario FC (C38) y Los Murciélagos FC vs. Esc. 190 “Chango Córdoba” (C38). En Gremio Judicial: 18, Gremio Judicial vs. Deportivo Rec (C43).

En Halcones Nº 2: La Católica vs. La Fusión (C31) y Posnet Santiago FC vs. Moto Full (C38). En Halcones Nº 3: Amigos de Ramón Gómez vs. Drugstore Las Mellis (C31) y La Católica vs. La Bañadera (C38).

En Atsa Nº 2: José Ignacio FC vs. Barrio Congreso (C38) y Reina Victoria FC vs. Siglo XXI (C43). En Cilindro de Cortez: El Triángulo FC vs. Caco Escobar (C43) y Ferretería Los Colo FC vs. La Saavedra FC (C43).

En Sayago de Los Cardozo: Macroffice FC vs. MG Diseños (C31) y Macroffice FC vs. Peluquería Nano (C38). En Rivadavia (La Vta. de l Barranca.): Rivadavia vs. Club Saint Germes (C31) y Roque y Amigos vs. Techos Mendieta (C43).

En Independiente Los Cardozo: Caja Apunse vs. Distribuidora Lealcito’s (C38) y Los Amigos FC vs. Defensa Civil (C38). En La Porteña: Loreto FC vs. Filial 23 (C38) y San Antonio vs. Atsa (C43).