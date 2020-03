Continúa el certamen “200 Años de la Autonomía Provincial”

12/03/2020 - 21:40 Amateur

La Liga que organiza la Fundación Cyac (Conciencia y Acción Ciudadana), cuyo certamen Preparación se denomina “200 Años de la Autonomía Provincial”, tendrá mañana el desarrollo de su segunda fecha.

Cabe recordar que la Liga Cyac está reservada para equipos de la categoría C45. Para este torneo Preparación, los veinte equipos participantes se dividieron en dos zonas de diez cada uno, en la que jugarán todos contra todos, a una rueda, en sus respectivas zonas.

Una vez finalizada la fase regular, se disputarán los cruces de play off, tanto en la Copa Oro como en la Copa Plata.

Los cotejos de mañana fueron programados para las 16 y 17.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno.

El programa completo es el que se detalla a continuación:

En Médicos: 16.30, Médicos vs. Profesores. En San Antonio: Sarmiento vs. San Fernando y Gente Ganadora vs. El Clásico.

En Millonarios: Villa Negrita vs. Cuervos Max y Red Star Abogados vs. Unse Exacta.

En Mamita de Los Cardozo: Grupo Red vs. Buen Pastor y Fortín vs. Yanda.

En Abogados: 17.45, Abogados vs. Contadores. En Ingenieros: 15.30, Ingenieros vs. Los Amigos. En Marquezano: 17, Sitravise La Saavedra vs. Regalos Valentina.