Cartelera del fin de semana

12/03/2020 - 22:46 Santiago

HOY

Casa D’ Italia. Sarmiento 222

A partir de las 21, talleres de danzas folklóricas con el profesor Miguel Serrano y Adela Vignau de Saavedra, para principiantes e iniciados en el baile tradicional.

Antares. Pellegrini 486

Recital de Irma cuarteto integrado por Verónica Sardaña, Diego Gómez, Santiago Von Zeilau y Roberto Palmar, con música folklórica latinoamericana y del mundo.

Bellas Alas. Belgrano sur 1807

Folklore latinoamericano con Facu Robles y Buena Vibra, a partir de las 23.

Charly Pub. Hotel Carlos V

A partir de las 22, recital exclusivo de Ricardo Russo.

Bruno’s Bar. Besares y Belgrano - La Banda

Desde las 23.30, presentación especial de Los Cantores, con Edgar López (folclore tradicional y romántico), con entrada libre y gratuita.

SÁBADO

Teatro 25 de Mayo. Avellaneda 387

A las 18, show infantil a cargo de “Operación Bahía Aventura”, con su nuevo espectáculo 2020.

Feria Upianita. Upianita

Desde las 19, comidas típicas, patio de artesanos muestra de emprendedores de la zona y en el escenario “Hermanos Ábalos”, la actuación especial de Marcelo Gómez, Martín Urrejola y Salavina Dúo. La jornada finaliza a la media noche.

Charly Pub. Hotel Carlos V

Recital de Jorge Carabajal, desde las 22.

Casa Terraviva. San Martín y Santa Fe

Desde las 23, peña solidaria “Bichos”, con las actuaciones de Ale Carabajal Cuarteto, Ariel Camaño, Pablo Carabajal, Los Umbides, Tatiana Díaz y Los Folk, La Mistika, Nacidos del Tiempo.

Bar La Vieja Estación. Libertad y Colón

Noche de tangos y amigos con Pablo Araujo, Facundo Domínguez y Roberto Cáceres, entre otros artistas invitados, y show de bailarines con milonga.

La Esquina del Recuerdo. Pedro León Gallo y Corrientes

Desde las 23, gran reunión bailable con las actuaciones de Dany Hoyos y La Pasión y Los Rodeños.

Complejo Cayococo. Autopista La Banda Santiago

Noche de Rock con el espectáculo ‘Pobres hombres under fest’, con la actuación de Invisión (Bs. As.), Fisura Craneal (Bs. As.), Sargorius (Tucumán), Chofer del Diablo y Maquinal (Santiago del Estero).

DOMINGO

El Rincón de la Empanada. Ruta 1 km 7 Los Romano

Desde el mediodía, comidas típicas, patio de artesanos, productos de los feriantes zonales, y en el escenario, la presentación especial de La Marca Chamamecera y La Trova Santiagueña. La jornada se prolonga hasta las 23.

Casa Terraviva San Martín y Santa Fe

Espectáculo “Domingo de rock”, con la llegada de Serpentor, para celebrar el aniversario de Poseído. Invitados Vulgar, Amanecer en Alaska y Desmadre.