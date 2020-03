Se programaron los partidos de la C40 y C50 del Papi Fútbol de Frías

12/03/2020 - 23:46 Amateur

CHOYA, Choya (C) Hoy se disputará la 9ª fecha de la C50 del certamen denominado “Municipalidad de Frías” y que organiza la Asociación Friense del Papi Fútbol. La cita será en el estadio “Juan Sayavedra” de la “Ciudad de la Amistad”.

Allí se medirán, desde las 20, M. Aguilar Ing. vs Supermercado; Los Maestros vs Gomería Mis Amores; Abuelos de Messi (único líder con 21 unidades) vs Colonia Achalco y Def. de Sumampa vs Úbela.

Por otra parte, mañana se jugará el capítulo 11 del torneo “Susana Martínez de Guerra” de la C40. En esta categoría marcha en la cima Panificadora La Única con 27 puntos.

La jornada dará inicio a las 18. El programa se detalla a continuación: Amigos de Siempre vs Banda Verde; Maturano vs Despensa Amaia; Sandro Construcciones vs Tienda M y C; Panificadora La Única vs Farma Frías; M y M Deportes vs Metal Dina y Yapeyú vs Agustín Maderas. Estará libre: Kiosco Watito.