El debut del “Indio” Ortiz como DT de Mitre será sin la presencia de público

Mañana se producirá el debut de Hernán Darío Ortiz como entrenador de Mitre, en el que cotejo que se disputará, desde las 17, ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio de Roca y Tres de Febrero.

Ni bien ayer emitió el comunicado el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, acerca de que los espectáculos deportivos no podrán contar con la presencia de público, AFA lo acató y determinó jugar todos los partidos este fin de semana a puertas cerradas. Por consiguiente, el hincha “aurinegro” no podrá ser testigo del debut del “Indio” Ortiz como entrenador de un equipo que necesita imperiosamente los tres puntos. El ex DT de Gimnasia vino para hacerse cargo de Mitre en estas últimas diez fechas, con el objetivo de mantenerlo en la segunda categoría del fútbol argentino.