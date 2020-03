Coronavirus en la Argentina: por la pandemia, suspendieron la Feria del Libro

13/03/2020 - 10:58 País

Luego de varios de suspenso, la Feria del Libro de Buenos Aires que todos los años se realiza en La Rural no se llevará a cabo, al menos en tiempo y forma.

Así pudo confirmarse de fuentes cercanas a la Fundación El Libro, que se encargan de organizar este multitudinario evento que reúne a más de un millón de personas.

Todo fue un gran dominó: una a una las instituciones culturales fueron anunciando su cierre y los eventos masivos, su postergación o cancelación.

El CCK, la Biblioteca Nacional y los museos de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron, luego se canceló el Lollapalooza, el Festival LEER y arteBA y también el cierre de los teatros de la Ciudad y el Colón.

En el mundo las medidas ya fueron tomadas hace días: se suspendió la Feria de Londres, el Salón de París, la Feria del Libro Infantil de Bologna, la Filbo de Bogotá y todos los teatros de Alemania permanecerán cerrados hasta, por lo menos, el 19 de abril.

Las editoriales que participan de la Feria ya imaginaban el desenlace ya que no solo se trataba de un problema de salud pública y peligro de contagio sino que consideraban lógico que la cantidad de visitantes se redujera notablemente por temor.

Antes de que la Fundación El Libro tomara esta decisión, hubo diversos pronunciamientos off the record y también públicos, como el del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto.

“Ojalá las autoridades de la Feria del Libro descubran que la salud pública viene antes del negocio y la suspendan por los riesgos para el público, empleados y autores en plena pandemia. Hacerla en estos momentos es una irresponsabilidad. Espero no esperar demasiado de ello”, escribió en su cuenta de Twitter.

Si bien los ministerios de Salud de Nación y Ciudad están en alineados y en contacto permanente, la cartera dirigida por Ginés González García es la que baja las indicaciones y luego cada distrito decide cómo llevar a cabo las medidas: si cierren los cines o no, si cierran los museos o no, si continúan las clases en las escuelas o no.

En este caso, los eventos masivos se postergaron todos. Por su parte, Alberto Fernández aseguró que “la situación está bajo control”. Esperemos que así sea.