Más rodajes, estrenos y eventos en “jaque” por el coronavirus

13/03/2020 - 21:27 Pura Vida

El estreno de la remake con actores del clásico de Disney “Mulán”, el rodaje de la cinta de Marvel Studios “Shang-Chi” y el del filme de la dupla argentina de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Penélope Cruz y Antonio Banderas en España, se sumaron en las últimas horas a la lista de postergaciones o cancelaciones en la industria del cine por la expansión del coronavirus.

Tras el aplazo en los últimos días de grandes “tanques” hollywoodenses como la nueva cinta de James Bond “Sin tiempo para morir”, la novena entrega de la saga de “Rápidos y furiosos” y “Un lugar en silencio Parte 2”, otros filmes que tenían fechas de estreno en las próximas semanas serán reubicados en el calendario.

Según informan medios especializados estadounidenses, The Walt Disney Company anunció que removerá de la grilla a tres de sus películas, aún sin nueva fecha de estreno.

La más destacada es la esperada “Mulán”, dirigida por Niki Caro y protagonizada por Liu Yifei, que debía llegar a las salas a fin de mes.

La misma suerte corrieron “Los nuevos mutantes”, uno de los bienes que adquirió Disney cuando compró Fox que ya sufrió numerosos retrasos y sumará ahora uno más: iba a ser puesta en pantalla a comienzos de abril, pero ahora deberá ser reprogramada.

La tercera cinta cuyo estreno fue pospuesto por la compañía del ratón Mickey es “Espíritus oscuros”, la propuesta de terror producida por Guillermo del Toro que iba a ver la luz a mediados de abril.

Hasta el momento, sigue en pie el estreno de la nueva película que forma parte del ambicioso universo narrativo de Marvel de los Avengers, “Viuda negra”, que se verá en Argentina el 30 de abril.

En tanto, las medidas sanitarias preventivas por el temor al contagio del coronavirus también están afectando a diversos rodajes ya en proceso.

Entre los productos propiedad de Disney, se destaca la suspensión que se llevaba a cabo en Australia de la producción de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, luego de que su director, Destin Daniel Cretton, se autoaislara a la espera de los resultados de laboratorio que determinen si está afectado por el Covid-19.

Por su parte, el rodaje de “Competencia oficial”, película de Cohn-Duprat con Antonio Banderas y Penélope Cruz también fue suspendido por el avance de la enfermedad en España.

En el apartado de los festivales de cine, el último en anunciar su cancelación es el de Tribeca, en Nueva York, fundado por Robert De Niro en 2001, que se realizaría entre el 15 y el 26 de abril.

Tribeca se suma así a otros grandes festivales como el SXSW de Austin, Texas; la feria de negocios MipTV, y los festivales Canneseries y Series Manía, todos en Francia.l