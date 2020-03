“Te voy a degollar hija de p..., de esta noche no vas a pasar”, amenazó a su concubina, madre de seis menores

13/03/2020 - 22:11 Policiales

Un hombre terminó tras las rejas después de mantener amenazada a su concubina, haciendo de su vida un calvario. “Te voy a matar a vos y a tus hijos”; “Yo ya maté a mi mujer antes y lo hice sin piedad”; “Te voy a degollar con mis propias manos y después a tus hijos”, habrían sido las palabras que utilizaba el acusado.

El gravísimo caso de violencia de género se registró en la ciudad de Pozo Hondo, departamento Jiménez.

El jueves se presentó ante la Policía una mujer de 36 años, la cual aseguró que vivía un infierno puertas adentro de su casa, ya que ella y sus seis hijos, eran constantemente amenazados por su concubino, con el cual tenía una relación desde hacía un año.

Las fuentes señalaron que el denunciado siempre fue una persona agresiva y violenta, en muchas ocasiones la agredió físicamente con golpes de puño en la cabeza y otras partes del cuerpo, además la asfixiaba con sus manos hasta hacerla perder la respiración.

Sostuvo que no se animaba a denunciarlo, porque el acusado la amenazaba de muerte diciéndole que si lo hacía, la iba a asesinar a ella y a sus seis hijos. “Me conocés que soy capaz, yo ya maté a mi mujer antes y sin piedad lo hice y no me hicieron nada, salí como si nada de la cárcel”, habrían sido las palabras que empleó.

La denunciante aseguró que tenía conocimiento de que tiempo atrás el acusado sí había asesinado a su ex pareja de un disparo con una escopeta, por lo que temía por su integridad y la de su familia.

El último miércoles, alrededor de las 19.30, mientras se encontraba en su domicilio con los niños, ellos estaban jugando, el denunciado de repente se ofuscó y comenzó a discutir porque los menores jugaban y eso le molestaba.

La denunciante le pidió a los niños que dejaran de jugar, pero el denunciado comenzó a decirle: “Si me denuncias te juro que los mato a todos”, mientras posaba su mano sobre un cuchillo tipo puñal que tenía en la cintura y manifestaba: “Te voy a degollar hija de p..., de esta noche no vas a pasar”.

La denunciante manifestó que al escuchar esas palabras, no sabía qué hacer, aguardó la mañana siguiente y se dirigió a la Seccional 26 a radicar la denuncia.

Tras tomar conocimiento de los pormenores del caso, el fiscal de turno, Dr. Marcelo Sgoifo, dispuso que se proceda a la inmediata aprehensión del acusado, medida que se concretó a las pocas horas.l