Para Santángelo, no habrá un “boom” de consumo ni un fuerte repunte de la actividad económica

14/03/2020 - 00:49 Economía

El analista Rodolfo Santángelo se refirió en una entrevista exclusiva que mantuvo con EL LIBERAL a la situación de la economía, a cómo impactará todo el desbarajuste que hubo en los mercados internacionales en temas sensibles como la renegociación de la deuda pública y el nivel de actividad económica, a la par que también brindó su perspectiva sobre la situación del tipo de cambio.

Precisamente sobre el avance que tuvo el dólar esta semana con respecto al peso, señaló que “éste es un modelo que naturalmente tiene una brecha cambiaria, de mínima de un 30%, después hay que ver si es el contado con liqui o el paralelo -la referencia-, pero con lo que está pasando en el mundo y el hecho que venimos con una política monetaria expansiva que ha bajado la tasa de interés, todavía está en los márgenes naturales”.

No obstante, indicó que “por supuesto que en algún momento se necesita que no se vaya muy arriba, que no sea mucho más de un número determinado. Pero, teniendo en cuenta lo que pasó en el mundo y el grado de liquidez de la política monetaria, no es un tema que sorprenda. La clave es que los precios de la economía sigan estando más influídos por el dólar oficial que por el dólar paralelo”.

En este punto, indicó en cuanto al dólar oficial que “el Banco Central está hace dos meses con una política de ajuste que me parece lógica. No puede cometer el error de otros períodos de atrasarlo al cuete. La inflación ha bajado y es una inflación que es positiva, a un ritmo del 7% en el trimestre, no hay una regla, pero mover el tipo de cambio un 2% por mes estaría dentro de la lógica”.

¿Cuál es el impacto de la caída de los mercados en la renegociación de la deuda?

No ayuda, no es una buena noticia. Pero la reestructuración de la deuda sigue dependiendo más de que la Argentina haga una propuesta lógica a los acreedores, con intención de acordar, que lo que refleja el riesgo país. Por supuesto, todo esto no ayuda pero habrá que ver los tiempos.

¿Cuánto se está jugando el plan del gobierno en la reestructuración de la deuda?

Están puestas todas las fichas en el sentido que si no hay acuerdo y sobre todo si hay default, no si hay acuerdo porque de repente se puede lograr el acuerdo pero si hubiera default es una bisagra negativa, ahí hay que empezar todo de vuelta, creo que ahí está la clave en la negociación. Porque se supone que el presidente de la república sabe que este es un tema bisagra, esperemos que no salgan a buscar excusas en el corona virus que es cierto, pero no es lo central, pero al mismo tiempo si los acreedores saben que para la Argentina es muy importante y, pueden endurecer su posición. Ese tema de la negociación es muy complicado.

¿Cómo ves la actividad en el próximo trimestre, habrá reactivación?

El modelo estaba pensado como para que el piso de actividad sea el primer trimestre, que se empiece a dibujar una letra L y una mínima reactivación del consumo sobre todo a partir de la mayor liquidez que hay en la economía y la caída en la tasa de interés, no por otro motivo. Pero todo esto perturba, complica, acá se añadió el innecesario conflicto con el campo que es un error no forzado y no entendible de la política económica. También, hay un problemita de sequía en la Pampa Húmeda que no ayuda, han caído un poco los precios internacionales, está claro que el comportamiento de la exportación va a ser malo y el comportamiento de la inversión va a ser malo. Podría haber un repuntecito de consumo, es muy raro porque hoy en Buenos Aires hay como una especie de corrida por los bienes en los supermercados porque la gente está acumulando stocks pero eso es transitorio por definición. Este es un programa que vuela bajito en materia de actividad.

¿La inflación va a seguir ese nivel de 2% promedio todos los meses?

El problema es en los servicios públicos. Como Macri no hizo la tarea sucia de corregirlos sino que se quedó a mitad de camino, las tarifas públicas no se pueden subir 2% por mes como el dólar. El día que suben, suben mucho, entonces por eso la inflación se afecta. El problema de la Argentina es que no sube las tarifas públicas al ritmo de la inflación, se las congela. Acá se llama congelar a no subirlas nominalmente, pero eso es bajarlas, encima es bajar una cosa que está atrasada. Entonces, la inflación podría tranquilamente estar en un entorno de 30 y pico por ciento anual, donde las tarifas molestan porque cuando hay que subirlas, hay que subirlas un montón, ese es el problema que tenemos. Pero vamos a ver, algún día habrá que subirlas pero no la quieren subir para no impactar en inflación y estamos en un círculo vicioso.

Con los combustibles ¿qué pasará?

Es muy distinto porque ahí no hay subsidio del Gobierno, ahí lo que hay es que no se dejan jugar los mecanismos del mercado, el precio local no refleja el internacional, cuando el precio internacional es alto, el precio del combustible aquí está por debajo, entonces hoy se da la situación inversa donde el consumidor le está devolviendo a las empresas petroleras parte de la renta que se apropió cuando el precio internacional era más alto. Ahí el precio de la nafta está estable y no hay subsidio del gobierno.l