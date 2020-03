Gustavo Coleoni: “Lo que hay que cambiar es el chip”

14/03/2020 - 01:28 Deportivo

La conferencia de prensa que iba a brindar ayer Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, fue suspendida por razones de fuerza mayor (coronavirus) pero el “Sapo” dialogó telefónicamente con EL LIBERAL sobre el presente de su equipo, de cara al difícil compromiso de mañana ante Newell’s, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, que se jugará en el Terrera, pero a puertas cerradas.

“Los últimos quince minutos ante Independiente no dejamos una buena imagen, pero estamos bien, hemos hablado mucho, hemos trabajado mucho para tratar de cambiarle la cara al equipo y volver a ser el equipo que éramos. El balance siempre es positivo, terminamos la Superliga fuera de la zona de descenso, comienza la Copa de la Superliga y vamos a trabajar para cumplir nuestro objetivo que es la permanencia”, manifestó.

El DT explicó que el Ferro “debe cambiar el chip” para volver a ser el equipo de antes: “Lo que hay que cambiar es el chip, por eso hice constantes reuniones grupales e individuales. Me hice cargo de la situación para descomprimirla, los jugadores han trabajado mucho y saben que están en deuda. Ahora también depende de ellos. El domingo es todo de ellos, tienen que salir a la cancha y demostrar que están con ganas de cambiar el chip, de ganar este partido”

“Sabemos lo que nos pasa, pero sabemos cómo salir. Estamos fuertes y vamos a hacer un buen partido, vamos a tratar de ganar de local”, añadió.

Reunión

Coleoni también se refirió a la reunión que mantuvo el lunes pasado con el presidente y vice del club.

“Tuvimos una linda charla que nos sirvió para ver qué pasó, qué pasa y cómo salir adelante. Durante estos diez meses todos han hecho un esfuerzo para estar en este lugar y es muy importante que eso se conozca, se valore. El club ha crecido mucho, como nunca antes en tanto tiempo. Los jugadores siempre pusieron todo y nosotros tuvimos que hacer mil funciones más allá de la de cuerpo técnico. Está bueno apoyar, que estemos todos juntos porque se dicen muchas cosas cuando el equipo pierde dos juegos”, manifestó.

“Necesitamos tirar todos para el mismo lado, acordarnos dónde estábamos un año atrás, que jugamos una final de Copa Argentina y estamos cumpliendo el objetivo de permanencia. Algunos que nunca transitan este camino, creen que es muy fácil jugar Superliga. Y cuando las cosas no salen se olvidan del esfuerzo de los dirigentes, de los jugadores, cuerpo técnico, jugadores. En junio del año pasado esto era muy difícil de lograr, había que convencer a los jugadores de que vengan, armar el equipo rápido, todo el club. No debemos olvidarnos de dónde vinimos”, agregó.

Por último, habló del rival. “Newell’s es un equipo con un funcionamiento desde hace un tiempo. Va a jugar Maxi Rodríguez de falso nueve, con Palacios y Leal que son muy rápidos y potentes. En el mediocampo tienen jugadores jóvenes y los laterales son de ataque. Me parece que va a ser un lindo partido, de ida y vuelta. Ojalá que nosotros podamos sostener el equilibrio, atacar más nosotros y que podamos ganar”, cerró.

Su opinión y postura sobre el coronavirus

El coronavirus es el tema que domina la escena, pero Gustavo Coleoni prefirió no profundizar en eso. “No puedo opinar porque no sé del tema, yo trato de opinar de fútbol. De esto que opine la gente que sabe que son los médicos, los infectólogos, la gente de la Secretaría de Salud, yo no puedo largarme a opinar del virus o del dengue. Es una lástima que ocurra esto, que se suspenda, que esté esta porquería en todos lados pero más de eso no puedo decir”, manifestó el entrenador “ferroviario”.

Consultado sobre si Central podría adoptar una postura similar a la de River, de no presentarse, respondió: “Recién nos enteramos nosotros de lo de River, en principio te diría que no. Y si se toma esa postura será porque los dirigentes y el médico así lo creen conveniente. Yo como técnico no puedo largarme a tomar decisiones en un terreno que no conozco”.l