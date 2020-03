“Penka” Aguirre, feliz por la vuelta al pago

14/03/2020 - 01:43 Deportivo

Nicolás “Penka” Aguirre volvió al pago, otra vez con la camiseta de San Lorenzo en la piel, y al margen de haberse convertido en uno de los verdugos de Quimsa, su anterior club, se mostró feliz por el reencuentro con familiares y amigos.

“Estoy feliz por tener a mis familiares y amigos cerca, acompañándome como siempre, pudiéndolos visitar y compartir con ellos. Me siento feliz y contento por el regreso al pago”, comentó el base armador santiagueño en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado por el triunfo ante Quimsa, opinó: “Hemos hecho un partido muy bueno. Nosotros necesitábamos ganar para igualar la serie y forzar un tercer partido y lo hicimos. Creo que el equipo ha funcionado bien, ha hecho las cosas muy bien durante la mayor cantidad de tiempo del partido y por eso nos hemos llevado el triunfo”.

El score final (100 a 87) dejó en evidencia que la clave del triunfo fue la defensa. “Sabemos que los dos contamos con grandes ofensivas, que Quimsa es un equipo que juega bien, que hace muchos puntos pero también permiten muchos puntos. Nosotros somos un equipo que muchas veces defendemos bien, pero bueno... Somos dos equipos muy ofensivos y capaz que no se nota tanto el tema defensivo. En líneas generales, defendimos bien”, opinó convencido.

“Penka” dijo no recordar antecedentes de haber jugado sin público en su carrera deportiva. “Ha sido medio raro, pero nosotros nos adaptamos a las circunstancias de lo que decidan los dirigentes”, explicó el base armador.

De cara al partido del lunes ante Quimsa, por Liga Nacional, el santiagueño indicó: “No sé sabe si se va a jugar. Si se juega, seguramente va a ser a puertas cerradas. Mañana veremos si practicamos, si nos quedamos o tenemos que volver. Estamos en la incertidumbre”.

Gabriel Deck

El coronavirus, convertido en una pandemia, es un tema ineludible, más aún teniendo en cuenta que Gabriel Deck se encuentra hoy en cuarentena, al haberle dado positivo a uno de sus compañeros (Trey Thompkins) en Real Madrid.

“No he hablado y no sé bien qué habrá pasado ni cómo estará, pero sé que un compañero de ellos lamentablemente había contraído el virus. Ojalá que esté bien y que no sea nada grave”, tiró “Penka”, que fue compañero de “Tortuga” en Quimsa.

Por último, habló de la decisión de Sebastián Vega de revelar su condición sexual mediante una carta, que generó una gran repercusión en los medios y en las redes sociales.

“Es una decisión de él. Yo como amigo lo apoyo en lo que él decida. Si su decisión ha sido publicarlo y de sentirse bien así, bienvenido sea. Él sabe que como amigo no hace falta eso”, señaló.l