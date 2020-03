Famosos revelan cómo previenen el coronavirus

14/03/2020 - 20:48 Pura Vida

La exGran Hermano, Silvina Luna, reveló que es paciente de riesgo porque tiene insuficiencia renal, tras la cirugía estética que le realizó Aníbal Lotocki en 2011, y por esa razón eligió implementar una serie de medidas para prevenir contagiarse del coronavirus, mientras que la bailarina y actriz Laurita Fernández, ni bien arribó a Buenos Aires, en un vuelo que la trajo de Nueva York decidió autoasilarse sin tomar ningún tipo de contacto con su familia.

Ahora ambas usan las redes sociales para compartir los secretos que descubrieron para reforzar los cuidados preventivos.

“Les cuento las precauciones que voy a tomar: conseguí dos barbijos. Éste se llama N95 y éste es el común, que sale 120 pesos. El otro 280. Supuestamente al tener los poros más chiquitos podría usarlo más, mientras que el otro tiene un solo uso. Todavía no lo usé, pero estoy terminando el instructorado de yoga, donde voy a compartir con 10 o 15 personas, y pienso usarlo. Además de lavarme las manos y estar a un metro de distancia. Lo voy a usar mientras esté con gente”, precisó Silvina.

Por su parte, la novia de Nicolás Cabré detalló la odisea que protagonizó para llegar a su departamento cuando tocó suelo porteño, con la intención de cruzarse con la menor cantidad de gente posible, y así respetar el cuidado que debe aplicar cualquier persona que llega desde el exterior, hasta tanto pasen los 14 de días de la cuarentena preventiva.

“Últimas horas acá y a guardarse en casa 14 días. Personalmente creo que deberían hacerlo todos los que vuelven de cualquier país del mundo. No solo los indicados en el decreto. Todos pasan por aeropuertos, aviones, y pudieron haber tenido contacto con cualquiera en algún hotel”, indicó antes de tomar el vuelo de regreso.

Y continuó luego desde su casa contando cómo aplicó el autoaislamiento. “Mi familia fue al supermercado a comprarme frutas, verduras, cosas congeladas, agua, papel higiénico, etc etc, y lo dejaron en mi departamento. Después buscaron mi auto, lo llevaron a Ezeiza, lo estacionaron con el ticket adentro, dejaron las llaves en la administración (o lugar a convenir). Y yo llegué, busqué las llaves, me subí al auto y me vine a casa sola para no tener contacto con nadie”, relató, en un intento de que le pudiera servir a alguien.

También señaló: “Esto yo lo pude hacer gracias al apoyo de mi familia, y porque tengo auto y vivo sola. La pregunta es: ¿cómo hacen aquellos que no viven solos? ¿Que no tienen auto o registro para volver de Ezeiza? ¿Si hay faltante de barbijos, guantes y alcohol para cuidarse en caso de tener que tomar un taxi o transporte público? Ni en el aeropuerto se consiguen. Parece que de alguna manera hay que resbuscárselas porque esto es un trabajo en equipo entre todos y por todos. Seamos responsables“.

Silvina Luna también hizo referencia a la escasez del alcohol en gel y la necesidad de ejercitar la solidaridad. “Me costó mucho conseguir alcohol en gel. Lo tengo en la puerta de casa cuando viene gente, como mi hermano que está por llegar. Pienso que lo bueno de esto es que nos pone a todos solidarios. Nos involucra a toda la población mundial”, agregó.

Por último relató en sus redes sociales: “Pase lo que pase estamos aprendiendo a cambiar hábitos de higiene, que uno no tenía en cuenta. Era bastante irresponsable en mi día a día en mis hábitos. Y siempre hay que ser positivos pensando que cuánto más prevención le pongamos, más rápido va a pasar”.l