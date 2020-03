Se dispararon las consultas por trastornos de ansiedad ante la pandemia de coronavirus

14/03/2020 - 21:33 Santiago

El aumento de casos de coronavirus en la Argentina y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevaron en los últimos días la preocupación, la ansiedad y las consultas a los especialistas, que analizaron cómo se genera y contagia el miedo y brindaron consejos para lidiar con ese sentimiento.

“Esta pandemia del coronavirus gatilló algunos trastornos en muchas personas que tenían predisposición y los acrecentó en otros que ya venían en tratamiento”, explicó la licenciada en psicología Gabriela Martínez Castro, directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad.

La especialista notó que en la última semana hubo un alza en las consultas por ese tema.

“Son tres trastornos los que aumentaron: el trastorno por ansiedad generalizada, trastorno de pánico y trastorno por ansiedad social o fobia social, que es un trastorno de ansiedad cuya característica esencial es un temor a ser criticado o burlado en público. Todo exacerbado por el coronavirus”, dijo.

El miedo, que tiene distintos orígenes y causas, “es inherente al ser humano. Todos tenemos algo de miedo como señal de alarma. Como esta enfermedad es nueva, todo es incierto y hay mucha información y mucho que no se conoce y se está investigando”, afirmó Felisa Senderovsky, licenciada en psicología y miembro del área clínica de la Asociación Psicólogos de Buenos Aires.

Martínez Castro explicó que “la población argentina está entre las más ansiosas del mundo y que influye si hemos sido cuidados por personas que son más bien ansiosas, temerosas y vulnerables a todo lo relacionado con enfermedades, sugestionables”.

Lic. en Psicología Emily Azar: “Con los chicos hay que trabajar los hábitos cotidianos”

Respecto de cómo se debe manejar la situación con los niños para no generarles pánico ni temor frente a esta situación, la licenciada el psicología Emily Azar, sostuvo que los chicos “hoy manejan un rango de palabras que les permiten comprender la situación”, por lo tanto “no hay que subestimarlos”.

“Con los chicos no basta con decirles las cosas, de hecho, es lo que menos funciona, si no trabajar los hábitos cotidianos, y no dándoles órdenes, sino hacerlo con ellos. Revisar los hábitos de higiene; ver el tema del contacto, cuando sí y cuando no; qué es lo óptimo, pero no desde el miedo, porque el miedo paraliza, y hace huir o atacar, sino más que nada desde una posición en la que el foco sea el cuidado de la salud. Es mucho más receptivo hablar desde el cuidado que desde las prohibiciones”, recomendó.

Dijo que al momentos de hablar de esta pandemia en la casa, “como primera medida no hay que subestimarlos, ellos entienden perfectamente porque perciben el estado emocional de los adultos”.

“La ventaja es que los chicos tienden a responder a las expectativas de los padres, y eso es una ventaja porque va a facilitar el desarrollo de hábitos saludables y preventivos del contagio”, aseguró.l