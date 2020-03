Afirman que Nostradamus predijo el coronavirus para el 2020

14/03/2020 - 23:03 Mundo Web

Durante estos últimos días, se viralizó en las redes sociales una profecía atribuída a Michel de Notre –más conocido como Nostradamus- sobre el coronavirus.

Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés, que se hizo popular por hacer una enorme serie de predicciones para años futuros.

A lo largo de su vida, escribió diferentes profecías que quedaron registradas en el libro Les Propheties, publicado en 1555. El mismo recopila una serie de predicciones sobre futuros eventos y algunas son relacionadas al coronavirus.

Si bien su popularidad en el tema de las predicciones sigue vigente hasta nuestros tiempos, varias fuentes académicas se han encargado de descargar la idea de que Nostradamus tenía habilidades especiales para profetizar eventos futuros mundiales y aseguran que sus predicciones han sido mal traducidas, y que debido a eso podían encajar en cualquier evento.

Sin embargo, ciertos sucesos mundiales han sido adjudicados a las predicciones de Nostradamus, y no es para menos en tiempos donde han ocurrido varios fenómenos que han puesto en alerta a la humanidad como atentados, crisis económicas, cambio climático, desastres naturales y epidemias.

Las predicciones de Nostradamus para el 2020 hablan de guerras, rebeliones y catástrofes naturales relacionadas a “una gran plaga”, lo que hace pensar que esto último podría tener relación con el nuevo coronavirus y los estragos que está haciendo en gran parte del mundo.

“La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación”, escribió Nostradamus, pero no se la puede relacionar directamente con el epicentro del coronavirus en Wuhan, China. El verso, más allá de referir y mencionar expresamente a una “gran plaga de la ciudad marítima”, precisamente Wuhan está ubicada al lado del río YangTze. Pero el resto del verso es más críptico.

Por otra parte, también se viralizó en las redes sociales una supuesta predicción de Nostradamus relacionada al coronavirus. “Y en el año de los gemelos, surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la Tierra de las 7 colinas transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad”, dice el texto que no aparece en ninguna de las centurias publicadas por el francés en los cientos de sitios on line y en sus libros publicados en internet, por lo que todo indica que no es veraz.

No obstante, en Facebook, hay una recopilación realizada por el sitio Caesaremnostradamus en las cuales remarca que existe una tremenda casualidad en las fechas en las cuales han ocurrido pandemias y epidemias que provocaron muertes masivas aproximadamente cada 100 años: 1320, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920.

La Peste Negra de 1320. La Viruela en 1520. Enfermedad Extraña en 1620. La Gran peste de Marsella en 1720. El Cólera en 1820. La Peste Neumónica en 1920. Coronavirus en 2020.