Pensamiento contrafactual y prefactual: cómo se expresa en el individuo y de qué se trata

15/03/2020 - 01:13 Para vivir mejor

¡Buen día, mi estimados lectores! hoy les hablaré de una función cognitiva conductual que se suma dentro de los procesos de información neurotransmisora en los esquemas mentales en lo correspondiente a sus áreas de función; el pensamiento.

Tenemos tantos pensamientos que muchas veces nos mareamos de tanto que pensamos, dudamos, no podemos tomar una decisión coherente, nos confundimos, lo hacemos de forma irritable y a veces de forma razonable, en muchas ocasiones los pensamientos nos llevan al sufrimiento psíquico por una distorsión en su contenido, como lo puede ser el pensamiento catastrófico, el pensamiento personalizado, el pensamiento idealizado, el pensamiento filtrado; pero si sigo haciendo una lista de lo que comunicamos a través de nuestros pensamientos no terminaría el día para escribirlo; mi objetivo es comunicarles de qué se trata este tipo de pensamiento que tiene que ver con nuestras vidas pasadas y futuras porque tiene la particularidad; este pensamiento; que no se asienta en el presente, por tal motivo, se hace distorsionante y por ende crea un malestar psicológico que produce el pensamiento y de esta forma nos insta a buscar un profesional especializado porque ya no se tolera más la forma de vida que muchas veces llevamos por el mal manejo que tenemos por nuestros pensamientos.

Nos derrumba nuestra calidad de vida. Por eso me veo casi en la obligación de acercarles y comentarles lo que detallaré a continuación. ¿Conoces en qué consiste el pensamiento contrafactual? ¿Y qué sabes sobre el pensamiento prefactual? Por un lado ambos conceptos están relacionados, y por otro son acciones que están íntimamente relacionados con nuestra personalidad. El pensamiento contrafactual consiste en la simulación mental de diferentes alternativas que pudieron haberse dado en el pasado y finalmente no fueron, mientras que el pensamiento prefactual es la simulación de las alternativas potenciales a una situación del futuro.

¿Qué es el pensamiento contrafactual? El pensamiento contrafactual consiste en la simulación mental de diferentes alternativas que pudieron haberse dado en el pasado, pero que finalmente no tuvieron lugar. Por ejemplo, imaginarse los sitios donde pudieras haber trabajado en el mundo del arte que era tu pasión, si no hubieras escogido finalmente dedicarte a las finanzas. Hemos mencionado que por opuesto, el pensamiento prefactual consiste en la simulación mental de las alternativas potenciales a una misma situación, pero que no han tenido lugar. Por ejemplo, ir a una fiesta de aniversario con la familia e imaginarse todos los posibles escenarios en cuanto los invitados que vengan o no, la comida que haya, los regalos, etc.

En este escrito vamos a hablar sobre las características que circundan el pensamiento contrafactual, el pensamiento prefactual, y finalmente un poco sobre su relación con los diferentes rasgos de personalidad que puede haber y ser desarrolladas por el ser humano.

Pensamiento contrafactual, Pensamiento prefactual y personalidad

Es de lógica pensar que el tipo de pensamientos que desarrollamos con mayor frecuencia en nuestra cabeza puede depender del tipo de personalidad que tenemos. A su vez, estos pensamientos nos pueden generar una serie de emociones y sensaciones.

Se habla de la relación de estos dos tipos de pensamientos y los rasgos de la personalidad, y de qué emociones se pueden generar de estos pensamientos. Los cinco grandes rasgos de personalidad, comúnmente conocidos en inglés como Big Five Personality Traits, son los cinco elementos o rasgos de la personalidad a partir de los cuales se estudia la personalidad en sí. Estos rasgos también se conocen como las ‘dimensiones’ de la personalidad. Estos cinco factores son los siguientes: el factor O (vinculado a la capacidad de apertura a las nuevas experiencias), el factor C (vinculado a la responsabilidad), el factor E (referido a la extroversión), el factor A (en cuanto a amabilidad) y finalmente el factor N (relacionado con el neuroticismo o la inestabilidad emocional). Si juntamos todos los factores, obtenemos el acrónimo “Ocean”.

Por ejemplo, el factor A (vinculado a la amabilidad), en sí mismo incluye la respetuosidad, toleranciay tranquilidad, el factor C (relacionado con el sentido de la responsabilidad), constituye a su vez la disciplina, la organización, y la capacidad de concentración, y el factor N (relacionado con el neuroticismo y la inestabilidad emocional) incluye características de obsesión, inseguridad, ansia, inquietud, entre otros.

¿Qué relación tienen estos tipos de pensamiento con la personalidad?

Se pone de manifiesto que la relación entre el pensamiento contrafactual y el pensamiento prefactual, y los cinco rasgos de la personalidad cómo las personas difieren en su manera de pensar en función de qué rasgos de su personalidad tienen más exacerbados.

El estudio demostró que el pensamiento contrafactual es más frecuente en personas con alto grado de neuroticismo (factor N) y baja amabilidad (factor A). Es decir, este tipo de personas más sociables, tienen una mayor tendencia a imaginar las posibilidades de las cosas que podrían haber sucedido y sin embargo no sucedieron. Además, estas personas, suelen ser personas que focalizan su atención a evitar posibles amenazas, por lo que analizan mucho las situaciones del pasado. En el lado opuesto, el estudio ha demostrado que el pensamiento prefactual es más frecuente en personas de tendencia menos neurótica, mayor amabilidad y mayor extroversión. Es decir, las personas menos neuróticas y con mayores aptitudes sociales, suelen pensar más en las alternativas potenciales a las situaciones del futuro que todavía tienen que suceder. l