Güemes: “Fue clave mantener la tranquilidad”

15/03/2020 - 01:50 Deportivo

Güemes logró recuperarse el pasado viernes de la caída ante Sarmiento del Chaco, al vencer a San Martín de Formosa en un partido que le costó mucho más de la cuenta. El rival solo atinó a defenderse y eso complicó al “Gaucho”, pero el autor del único tanto, David Romero, destacó la tranquilidad que tuvo el equipo para llegar al gol a pesar de que el tiempo transcurría. La “Bestia” también se mostró satisfecho por que con la victoria le significó al a Güemes asegurarse la permanencia en el Federal A.

“Fue clave mantener la tranquilidad. Sabíamos que el partido se iba a presentar así. No nos iban a dejar espacios arriba. En la semana trabajamos eso, como tener paciencia, de mover la pelota hasta encontrar el momento justo para atacar. Fuimos inteligentes en ese sentido”, fue el análisis de Romero en diálogo con EL LIBERAL.

“Sabíamos que iba ser duro, pero era un partido importante para nosotros. Por suerte los tres puntos quedaron en casa. Lo bueno es que conseguimos el primer objetivo, que era mantener la categoría. Por eso lado estamos tranquilos”, completó la “Bestia”.

Con el triunfo, más el empate de ayer de Sarmiento de Resistencia, Güemes finalizará la fecha como único puntero de la Zona A, pero Romero insiste en seguir sumando para asegurar la clasificación.

“Ahora el objetivo es tratar de estar entre los seis primeros puestos y si es entre los primeros tres, será mejor. Para tener una mínima ventaja. Es importante mantenerse en la punta. Queremos seguir sumando”, declaró.

Con el tanto ante los formoseños, Romero alcanzó los doce gritos y se coloca como el máximo goleador del Federal A.

“En lo personal me siento feliz. Estoy atravesando por un buen momento. Me pone feliz porque el equipo está bien. El granito de arena que aporto le está sirviendo a Güemes y eso me pone feliz. Es lógica la felicidad de ser el goleador del torneo, pero lo importante es que el equipo gane”, manifestó.

A puertas cerradas

El duelo entre Güemes y San Martín de Formosa, como todos los juegos, se disputó a puertas cerradas por una medida de prevención ante el coronavirus, el delantero friense detalló cómo sintió jugar el partido sin público.

“Fue raro el ambiente. Entrar a la cancha y no tener el apoyo de nuestra gente, la que siempre nos acompaña en cantidad. Pero fuimos inteligentes y no nos dejamos llevar por el entorno. Salimos a ganar y por suerte se pudo. Es meritorio concentrarse en un partido así. Parecía un entrenamiento”, cerró el delantero “gaucho”. l