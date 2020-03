MotoGP: “Si es necesario, iremos hasta enero de 2021”

15/03/2020 - 02:09 Deportivo

Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, se ha sentado a hablar sobre las medidas que están tomando contra el coronavirus. Además, el presidente de la FIM también ha tratado otros temas como el dopaje.

El coronavirus está siendo todo un conflicto social que también está afectando de lleno al mundo del deporte en general, y del motor en particular. Ya vimos las primeras medidas tomadas a causa del virus teniendo que cancelarse el Gran Premio de Losail de MotoGP. Ante esta difícil circunstancia, Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) desde 2018 ha indicado que, aunque se está viviendo una situación muy dura, no quiere dramatizar. “Seguiremos las indicaciones de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la propagación de la enfermedad debe ser detenida”, detalla. El coronavirus obliga a cerrar el Circuito de Jerez

Es por eso, que el presidente de la FIM no descarta alargar el campeonato todo lo que sea necesario, incluso acabar en Navidad. Jorge Viegas detalla que hay muchos eventos programados en los 52 fines de semana que tiene el año y que muchos de ellos aún no han sido cancelados por lo que las carreras se tendrán que reanudar más tarde. La prioridad para la FIM ahora mismo es mantener los campeonatos dignamente. “Si es necesario, iremos hasta enero de 2021. Para nosotros, no es tabú”, detalló. Viegas asume los daños económicos colaterales que conllevará todas estas cancelaciones y aplazamientos. l