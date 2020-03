Más allá del coronavirus, es inminente la llegada de otros cuadros respiratorios

15/03/2020 - 23:15 Santiago

En medio del temor que despierta inevitablemente la enfermedad mundial que hoy mantiene en vilo a todos, como lo es el coronavirus, expertos advierten sobre la importancia de no descuidar los cuadros respiratorios propios de la llegada del otoño, los cuales están más al alcance de nuestra comunidad, y por tanto comenzarán a aparecer en breve.

El Dr. Carlos Carabajal, médico pediatra, en diálogo con EL LIBERAL pidió estar atentos a los síntomas y en primera medida no confundirlos con los de Covid-19.

Resfriados comunes, bronquiolitis y gripes, son algunos de los cuadros que podrían afectar a niños y grandes, debido al cambio de estación.

“Como un anticipo de lo que será el otoño y el invierno, los virus frecuentes de esta temporada, que son exclusivos de esta época generalmente, y que comenzarán a aparecer son los resfriados comunes, que lo padece toda la población sin distinción de edad. Se debe a los cambios de temperatura y está producido por un rinovirus, que es muy común, frecuente y no trae mayores consecuencias. Dura 6 ó 7 días”, adelantó el profesional.

Sin embargo sostuvo que otros más agresivos podrían aparecer, y hay que mantener la calma, ya que los tratamientos son efectivos, en casi todos los casos.

“Sucesivamente, los próximos virus que comienzan a actuar son un poco más agresivos y se trata, por ejemplo, del sincicial respiratorio. Este virus tiene una importancia de tomar la vía respiratoria baja, por lo que produce neumonía y en los niños pequeños, la bronquiolitis. Todos los años tenemos epidemia de bronquiolitis. Los cuadros se agraven cuánto más chico es el paciente. Los mismos provocan insuficiencia respiratoria, que pueden obligar a una internación, por lo cual colapsa el sistema de salud infantil”, advirtió.

Gripe, la temida

El Dr. Carlos Carabajal se adelantó a los hechos y sostuvo: “En el invierno tardío comenzarán a aparecer los casos de influenza, conocidos como gripe. De esto tenemos muchos antecedentes, porque es una enfermedad bastante agresiva en el aspecto de que produce malestar general, fiebre alta, y a las personas pequeñas o ancianos se les puede producir la muerte, debido a insuficiencias respiratorias grave, especialmente en personas que padecen alguna enfermedad crónica de base como en los diabéticos, los enfermos pulmonares, cardiópatas, hipertensos, entre otras”.

“Debemos cuidar la salud personal y la de los demás”

El Dr. Carlos Carabajal se refirió además al “coronavirus en la provincia” y los síntomas de las enfermedades respiratorias, que pueden confundirse con este cuadro.

“Todos los virus de la vías respiratorias producen síntomas similares como malestar de garganta, fiebre y lo importante es conocer la epidemiología de lo que está sucediendo en este momento, como para poder relacionarlo. Si estamos en Santiago del Estero, y una persona no tiene antecedente de viaje ni contacto con gente enferma, es imposible diagnosticar un coronavirus, a pesar de tener síntomas como fiebre y refrío. Lo más probable es que sea una angina, sobre todo en esta época del año”, analizó el profesional.

Y agregó: “Recordemos que no hay antecedentes de epidemia de virus respiratorios en época de verano. En el común de la comunidad nuestra no puedo estar pensando en el coronavirus en esta época del año, porque es un virus que no tiene las condiciones de vida en esta temperatura. Y, además, nosotros en la Argentina no tenemos antecedente de coronavirus como lo tienen otros países”.

“No es un virus que podría registrar antecedentes para nosotros por lo cual es un tema que hay que tomarlo con pinzas y observar muy bien lo que se viene en el futuro, por supuesto respetando la agresividad de la enfermedad. Hay que respetar la conducta y los protocolos de prevención que fija el Estado provincial y nacional para justamente frenar este tipo de epidemia. La recomendación fundamental es cumplir con las normas, ser responsables del cuidado de la salud personal y del cuidado de los otros”.

Cuáles son los síntomas de acuerdo con la afección

El resfriado común o gripe es una infección causada por virus, que provoca tos, coriza, estornudos y obstrucción nasal. En la gripe hay infección por los virus del tipo Influenza, que provocan síntomas más intensos como dolor en el cuerpo y fiebre;

En el caso de la bronquiolitis, es una infección que afecta los bronquiolos, siendo considerada una infección respiratoria baja y suele afectar principalmente a niños menores de 2 años. Se produce congestión nasal, tos y dificultad para respirar, puede haber o no la presencia de fiebre.

Y la neumonía es la infección de los pulmones y alvéolos pulmonares y puede causar producción de intensa secreción, tos, falta de aire y fiebre.

Tenemos la suerte de tener una vacuna contra la gripe muy efectiva en nuestro país

El Dr. Carlos Carabajal no resta importancia a la agresividad de la gripe, pero celebra la existencia de la vacuna contra la enfermedad, que resulta muy efectiva entre los grupos de riesgo.

“La mortalidad de la gripe ha aumentado por las complicaciones en pacientes con enfermedades de base. Pero tenemos la suerte de tener una vacuna muy buena y efectiva que en nuestro país está recomendada su colocación entre los 6 meses hasta los 2 años incluidos; en los mayores de 60 años; y especialmente en toda la población con enfermedades de riesgo que pueden llevar a una gripe grave. Esto nos permite una prevención muy importante, no solamente porque evita la gripe en personas de riesgo, sino también por la inmunidad dentro de la casa”, explicó el médico pediatra.

Asimismo recordó la epidemia del 2009, en la que hubo que lamentar víctimas fatales, por no contar con la dosis de control de la enfermedad.

“Se recuerda una epidemia de gripe muy importante en el 2009 cuando apareció por primera vez un virus de la gripe denominado H1N1, que produjo una difusión importante en la población, porque no había vacuna, con la consecuencia de la mortalidad. Murieron 629 persona en el país, y en Santiago murieron muchos también”, expresó.

“Quien quiera disminuir su riesgo de contraer gripe, puede vacunarse”

El pediatra sostuvo que cualquier persona puede colocarse la vacuna contra la gripe: “La vacuna antigripal está disponible y no está contraindicada. Por tanto, toda persona que quiera disminuir su riesgo de enfermarse de gripe, puede vacunarse tranquilamente. Por suerte los mitos van desapareciendo cada día respecto de la vacuna, y la gente va entendiendo más los beneficios de las mismas. Ha entendido que con ellas han disminuido las enfermedades que se producían”.

Y finalmente aclaró: “Fundamentalmente, con respecto a la vacuna de la gripe, es imposible que la dosis produzca enfermedad, porque es una vacuna reconstituida con virus muertos, no hay un virus vivo, por lo tanto no podría complicar”.l