El fútbol sigue solamente con los partidos de Primera y sin público

16/03/2020 - 01:13 Deportivo

La AFA resolvió anoche suspender todos los campeonatos del fútbol infantil y juvenil en la Argentina, instantes después de que el presidente Alberto Fernández manifestara que “no habría inconvenientes en que la primera división se siga jugando sin público”, y que “le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol no por medio de sistemas codificados sino de televisión abierta, ya que tenemos que quedarnos en casa” para evitar la propagación del coronavirus y “para muchos es un gran divertimento el fútbol”.

Por su parte los referentes de equipos de varios clubes de primera división se mostraron en contra de la continuidad del fútbol, manifestando su acuerdo con la medida adoptada por River Plate de no presentarse ante Atlético Tucumán como medida de protección ante la pandemia de coronavirus, incluyendo al propio entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona.

Los máximos dirigentes de AFA y la Superliga se reunirán mañana, cuando asuma al frente de este último organismo Marcelo Tinelli, y allí resolverán si la Copa de la Superliga sigue o se interrumpe.

Claro que las reuniones entre grupos dirigenciales comenzarán hoy, según anunció el propio presidente de Talleres, de Córdoba, Andrés Fassi, quien sostuvo que este lunes hablará “con Claudio Tapia y Tinelli” para pedirles que se interrumpa la competencia. Lo mismo hará Maradona con el presidente de AFA.

La reacción del gremio de futbolistas, según se pronunció su secretario general, Sergio Marchi (Maradona avisó que también hablará con él), según sus propias palabras, va por el camino de la continuidad de la Copa de la Superliga.

El próximo miércoles a las 18 se reunirá con los capitanes y subcapitanes de todos los equipos para fijar la postura de los futbolistas. En principio se encontrará con un ambiente adverso.

El médico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Pablo Del Compare, indicó, después de consumado el empate sin goles entre su equipo y Banfield, que los facultativos de los distintos clubes estaban “en un 95 por ciento” de ellos, coincidiendo en la necesidad de suspender el campeonato.

Marchi dijo que esa coincidencia registrada en el whatsapp de los médicos de clubes de primera división era ‘trucha’, mientras que anoche el de AFA, Donato Villani, también la cuestionó, y abogó por la continuidad de la competencia.

“Los jugadores argentinos no quieren seguir jugando porque no les pagan por productividad, porque si así fuera, todos querrían seguir compitiendo”, empezó disparando en TyC Sports el ex médico de Lanús, que también cumple funciones en el ámbito de la Conmebol.

“Posibilidad de ver los partidos por televisión abierta”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “si el fútbol se juega a puertas cerradas”, no veía “inconvenientes” y expresó su deseo de que “le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por televisión abierta”, teniendo en cuenta que ‘para muchos” que están en su casa “es un gran divertimento”.

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes. Lo que sí me encantaría es que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol no por medio de sistemas codificados sino de televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa para muchos es un gran divertimento el fútbol”, dijo el Jefe de Estado, luego de repasar las medidas que se están tomando y las que están en evaluación para evitar la propagación del coronavirus y para paliar las consecuencias que tendrá en la actividad económica la menor circulación de gente.l