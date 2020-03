Ismael Romero: “Estar en casa es lo más saludable”

16/03/2020 - 01:45 Deportivo

Ismael Romero permanece en su departamento a la espera de lo que decida la dirigencia de Quimsa, luego de la suspensión de la Liga Nacional y de la Basketball Champions League Americas.

En comunicación telefónica con EL LIBERAL, el pívot cubano habló del tema que afecta al deporte mundial, justo en el mejor momento de su equipo en ambas competencias.

“Es un tema delicado. Un tema que al final todos tenemos que estar tomando las precauciones necesarias, siguiendo la orientación de los líderes de los países. En este caso estar en casa es lo más saludable. Pienso que afectará al deporte de manera directa, ya que las primeras instituciones que cancelaron fueron las deportivas por la cantidad de personas que se juntan a ver los partidos”, explicó Ismael en referencia a la amenaza del coronavirus.

“Eso creo que es una decisión muy buena para nosotros, los atletas, que no nos expusieron a ese roce con el fanático. Va a ser importante eso. Mantenernos el tiempo que sea necesario tranquilos y siguiendo las instrucciones de los directivos para salir bien de esta situación a nivel mundial”, agregó el pívot de 2,03 metros de altura y 28 años de edad.

Al ser consultado por la decisión que adoptará Quimsa, comentó: “Tenemos una reunión próximamente y ahí sabremos los pasos a seguir ”.

La familia

Ismael Romero respondió, además, del estado de salud de su familia en Estados Unidos y en Cuba, su país de origen.

“Gracias a Dios todos están bien. Como se ha visto, todos los países también están tomando sus medidas y eso nos tranquiliza. Como personas adultas, tenemos que seguir responsablemente las indicaciones de cada sistema”, explicó convencido.

“En Cuba, todos mis familiares están bien, están en el mismo punto en el que estamos todos, siguiendo las indicaciones y tratando de sobrevivir. Realmente es como todos. Ahora mismo, hablando con mis familiares y eso, ellos están en una situación estable, están bien. En Cuba, según las noticias, tienen un medicamento que está controlando bastante ese virus que está complicando a los países más afectados. Es una buena noticia para mi familia”, reveló el pívot, que integró el seleccionado cubano.

Por último, al ser consultado por si San Lorenzo tuvo ventaja al jugar con su gente en Boedo y sin público en el Ciudad, respondió: “Digamos que sí. Si lo miras en términos de igualdad deportiva. Tanto el juego en San Lorenzo como en Quimsa fue una diferencia increíble. Tener público te motiva a sacar lo mejor de ti, aunque ese público no esté a tu favor, pero es una motivación para ambos equipos. Fue raro para ambos equipos jugar sin público. Fue una decisión que fue por salud y por ahí no podemos hacer nada. Pienso que ambas partes tomaron la decisión correcta. Pienso que no fue justo en el sentido del momento, creo que una semifinal merece para todos, tanto los jugadores como el público, disfrutar de este momento. Se trabaja todo el año para un momento así”.

Quimsa suspendió todas sus actividades

La Asociación Atlética Quimsa suspendió las actividades en el estadio Ciudad en todas las disciplinas y en todas las categorías, según informó ayer el Departamento de Prensa de la entidad fusionada.

“Esto obedece únicamente a una medida de prevención de tal forma de no poner en riesgo la salud de los niños y jóvenes y, de todos los deportistas y entrenadores que concurren al club”, señala el comunicado que empezó a circular anoche por los medios y las redes sociales.

“La decisión de la comisión directiva se pondrá en práctica a partir de este domingo 15 de marzo (por ayer) y no tiene fecha de finalización ya que se irá evaluando la situación de acuerdo con los acontecimientos en la provincia y en el país”, agrega el texto en cuestión.

“Cabe aclarar que la medida incluye a los planteles profesionales de LNB, Liga de Desarrollo, Liga Femenina y Liga de Desarrollo Femenina pasando por todas las categorías formativas hasta la escuelita de minibásquet. Lo mismo con el resto de las disciplinas: vóley, patín, cesto, gimnasia artística, gimnasia, etc.”, concluye el comunicado. l