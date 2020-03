Razón y emoción

16/03/2020 - 14:23 Opinión

Por Bernardo Stamateas.

A veces nos sucede que, por algún tiempo, todo va bien en nuestra vida. Pero, de repente, la situación cambia y todo nos empieza a ir mal. Muchas personas arrancan una actividad con gran entusiasmo y la disfrutan durante una temporada. Pero un buen día, y sin previo aviso, abandonan todo. ¿Te resulta conocido?

Lo cierto es que si anhelamos conocer el equilibrio que nos permita alcanzar nuestros objetivos, y que estos perduren en el tiempo (aunque la vida de vez en cuando nos

enfrente a la adversidad), debemos conocer los “tres cerebros” que todos los seres humanos poseemos. Estos funcionan (o deberían funcionar) como un bloque:

1. Cerebro primitivo

Nos enseña la neurociencia que las personas tenemos un cerebro antiguo que es conocido también como “reptiliano”. Su funcionamiento es desde lo instintivo y se encarga de dirigir nuestro cuerpo en su totalidad. Por ejemplo, no pensamos en respirar porque este cerebro se encarga de ello. Además, evalúa las condiciones de supervivencia. Entonces, allí donde existe el peligro, nos impulsa a ponernos a salvo. ¿Cómo? Luchando o huyendo. En el primer caso, enviará sangre a las extremidades de arriba para que podamos golpear. Y en el segundo, enviará sangre a las extremidades de abajo para que logremos escapar.

2. Cerebro emocional

Nuestro segundo cerebro se llama “límbico” y es emocional, lo cual es un rasgo común de los mamíferos. Es el asiento de nuestras emociones que son activadas automáticamente cuando recibimos un estímulo. A diferencia del primitivo, a este cerebro le gusta jugar y tener placer en el “ahora” (no le importa el futuro).

3. Cerebro racional

El tercer cerebro que tenemos es el racional y, gracias a él, somos capaces de pensar, analizar y decidir. También se lo denomina “corteza prefrontal”. Suele ocurrir que el cerebro racional y el emocional no logran ponerse de acuerdo. ¿La razón? Por ejemplo, la razón dice: “Tenés que levantarte e ir a trabajar” y el emocional (que representa la pasión) contesta: “No me quiero levantar, es temprano, prefiero seguir durmiendo”. Si ambos no se llevan bien, siempre predomina lo emocional.

Aunque no seamos conscientes, en nuestra vida todo pasa por las emociones.

Mientras la razón nos brinda la dirección, la emoción nos provee de fortaleza. Pero si nos falta lo racional, no tenemos capacidad para pensar, meditar, reflexionar. Y el resultado será que nuestra vida es pura emoción sin rumbo, como les pasa a niños y adolescentes. Recién a los 21 años el cerebro racional está completamente formado.

La buena noticia es que, si razón y emoción se ponen de acuerdo, la relación es excelente y la persona (que posee ambos cerebros en balance) se vuelve indestructible. Es segura de sí misma, madura en el área de sus emociones y, como resultado, todo lo que hace le sale bien incluso en épocas de dificultades.