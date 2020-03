Sade: convoca a concurso literario

16/03/2020 - 23:50 Santiago

La Sociedad Argentina de Escritores (Sade), Sección Santiago del Estero, en acción conjunta con la Unse y la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, organizan el Concurso Provincial de Poesía y Narrativa, con el objeto de potenciar la celebración del Bicentenario de la Autonomía de Provincia. Así como valorar y destacar el pasado forjado por hombres y mujeres santiagueños que dieron un grito de libertad en todos los ámbitos y que quedaron demostrados, cuando un 27 de abril se procedió a la Declaración de la Autonomía Provincial, reconocida un año después en Vinará.

El concurso literario abarcará dos géneros: Poesía y Narrativa, y podrán participar todo habitante de Santiago del Estero, residentes o no en esta provincia en dos categorías. Por un lado la juvenil: de 14 a 16 años; y por el otro, los mayores de 16 años con obras de uno o los dos géneros. En el género poesía la extensión será hasta 30 versos y en narrativa hasta 4 páginas o carillas, ambos en hoja A4, fuente Time New Roman 12, interlineado 1,5 firmado con seudónimo, en un sobre pequeño o en archivo separado (si el envío es por mail) se consignarán datos personales. Cualquier punto no especificado en estas bases será resuelto por el comité organizador. La decisión del jurado se dará a conocer a fines de junio.l