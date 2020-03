Desde Río Claro, Enzo Ruiz pidió ser solidarios con el otro

17/03/2020 - 01:25 Deportivo

La crisis sanitaria mundial encontró a Enzo, María Belén y Gaspar en Río Claro, una ciudad brasileña de gran tradición basquetbolística, distante 157 kilómetros de San Pablo. Enzo (los brasileños no usan su apellido -Ruiz-) atravesaba su segunda temporada en el baloncesto brasileño cuando el coronavirus frenó el gran envión de su equipo, Renata Río Claro, que se metió en zona de playoffs de la NBB Caixa.

La competencia fue suspendida y el santiagueño ha podido sobrellevar este momento con la compañía de su esposa y su pequeño hijo.

“Hay que ser solidarios primero que nada. Debemos entender que hay que ayudarnos el uno con el otro, porque aquí nadie se va a salvar solo con lo que está pasando. Hoy dependemos de que cada uno haga las cosas bien y que se respeten las medidas que se imponen para tratar de frenar el virus. Sabemos que hay medidas que si las acatamos, es muy posible que en poco tiempo todo pueda estar medianamente controlado. En este momento es cuando todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y ser solidarios”, explicó el escolta santiagueño en comunicación telefónica con EL LIBERAL.

Enzo comentó que en Brasil no hay cuarentena, pero que prefiere permanecer junto a sus afectos. “Parece una gran mentira, pero aquí todavía no tenemos orden de estar en cuarentena. Nosotros, como familia, estamos adentro de la casa, no salimos para nada. Desde la semana pasada que mi hijo no va al colegio. Estamos tomando todas las precauciones que aparecen en los noticieros, los diarios y las redes sociales. Ahora, aprovechando más el tiempo para estudiar, para estar con mi hijo, porque cuando tengo entrenamientos y viajes no compartimos mucho”, explicó el tirador, que hoy tendrá una reunión en su club en la que se definirá si se suspenden o no los entrenamientos.

El momento deportivo

Al ser consultado por el presente de su equipo en la competencia, respondió: “La temporada venía muy bien en lo personal y en lo grupal, que es lo más importante. El objetivo del equipo era entrar a playoffs y hoy faltando cuatro fechas para que termine la fase regular, estamos en playoffs y a dos partidos de ganar la localía. Todo venía bien, estábamos en un buen momento ganando los últimos cuatro partidos. Y en lo personal venía siendo una muy buena temporada, estaba contento con lo que estaba haciendo, mentalizado, con el objetivo de los playoffs. Ahora, en la incertidumbre de no saber cómo vamos a seguir para terminar, en el momento que sea, de la mejor manera esta temporada”.

Por último, Enzo les envió un mensaje a sus familiares, amigos y a toda la afición santiagueña. “Les pido que nos cuidemos, que es el momento de ser solidarios entre todos, de quedarnos en nuestra casa, que es la mejor opción y no ir a los lugares donde hay mucha gente. Todo lo que se está diciendo, todas las medidas preventivas, que tanto los médicos como el gobierno está dando, acatarlas a rajatabla para prevenirnos de esto. No es broma, esto es algo serio que lo vamos a vencer entre todos”, indicó el crédito del barrio 8 de Abril, que les envió un un saludo especial a sus abuelos: Tata y Abi.l