Mensaje del Consejo Médico a la comunidad de Santiago del Estero

17/03/2020 - 19:50 Santiago

Atento a las actuales circunstancias que atraviesa la Provincia, y la República Argentina, el Consejo Médico de Santiago del Estero emitió el siguiente comunicado:

“Estamos en medio de una crisis sanitaria profunda. El sarampión, el dengue y ahora el COV1D-19, están entre nosotros amenazantes. No hay política de salud que alcance para darle batalla sin la solidaridad de todos y cada uno de los argentinos en general q de los santiagueños en particular.

No hay salida sin el compromiso activo de le comunidad La salud no es un problema exclusivo de los estados en sus distintos niveles. La salud es un problema de todos. Ninguna medida será válida, sea el gobierno que fuere, sin asumir nuestra responsabilidad en lo que nos toca. No alcanzarán los médicos, ni las enfermeras, ni los hospitales, si no asumimos nuestra tarea de complementación.

No hay salida si por ignorancia, desidia, posiciones ideológicas o religiosas, no somos capaces de llevar a nuestros hijos e vacunarse para evitar el sarampión, si no somos capaces de respetar un calendario de vacunación establecido para salvar vidas.

No es una tare ni dura, ni penosa, ni onerosa. Solo es tomar de le mano nuestros hijos, alzarlos en brazos y llevarlos a un vacunatorio. Por ellos y por nosotros. Para conservar su sonrisa y la nuestra y verlos crecer. No hay salida si por dejadez no somos capaces de luchar contra los mosquitos, eliminando todo reservorio de agua donde crecen, incluso en una aparente insignificancia de una tapita de gaseosa, que se puede convertir en un arma contra nuestros seres queridos.

No hay salida si no nos comprometemos a la acción minúscula de lavarnos las manos y desarrollar una cultura en nuestros familiares y amigos de taparse la boca ante cada estornudo. Nadie, pero nadie puede hacerlo por nosotros.

No hay salida si no somos capaces de respetar las medidas preventivas y aguantarse días de "cuarentena" si es necesario, por solidaridad con los que nos rodean, conocidos y desconocidos.

Por cierto hay una responsabilidad y una tarea de los estados municipal, provincial y nacional. Por cierto hay una responsabilidad de nosotros los médicos y del personal sanitario. Pero junto a esos responsabilidades que si faltan o son deficientes (hay que reclamarlas incluso con vehemencia) está nuestra propia responsabilidad. No se piden actos de heroísmo, se pide que hay que vacunarse, que hay que lavarse los manos, que hay que cubrirse con el brazo a la altura del codo la boca cuando se estornuda, que hay que acabar con los reservorios de agua, que hay que cumplir con los protocolos de emergencia. Se necesita solidaridad. Urgente".